El mercado de tractores se reacomodó a partir de una mayor oferta de productos chinos, se terminan las promociones y podrían subir los precios

La oferta de tractores se incrementó en la región y ya hay productos de diversos orígenes.

El mercado de la maquinaria agrícola atraviesa un proceso de reconfiguración comercial. Luego de un período donde los precios de los tractores en dólares experimentaron una tendencia a la baja -impulsada por reducciones en impuestos de importación y estrategias para liquidar stock acumulado-, el sector entra en una fase de estabilización con valores que tocaron su piso y comienzan a vislumbrar ligeros reacomodamientos.

En entrevista con Río Negro Rural, Pablo Zanellato, comercializador de maquinaria agrícola con presencia en el Valle y la Patagonia, explicó los factores que modificaron la dinámica reciente de costos, la fuerte irrupción de los equipos de origen chino y las perspectivas para los próximos meses.

Durante el último año, el valor de los tractores en moneda dura registró descensos significativos. No obstante, Zanellato remarcó que ese ciclo reacomodamiento de precios parece haber llegado a su fin y que el mercado ingresa en una etapa de meseta con tendencia a leves correcciones al alza.

Dentro de los motivos que influyeron sobre ese ajuste de valores de venta de tractores, el empresario destacó los siguientes:

• Descuentos agresivos por exceso de stock: Ante la acumulación de unidades en los concesionarios y fábricas, las marcas de primera línea aplicaron bonificaciones extraordinarias. Un ejemplo representativo fue la prórroga continua de descuentos extra del 6% que se extendieron desde el primer trimestre del año hasta la fecha en marcas líderes.

• Límite operativo: Las filiales y representantes de las multinacionales tradicionales operan hoy con márgenes de ganancia sumamente ajustados. Se estima que estas promociones especiales vencerán hacia octubre, debido a que las fábricas internacionales ajustaron sus listas de precios y los distribuidores locales ya no pueden seguir absorbiendo los costos.

• Encarecimiento de fletes: A la presión de costos en origen se le sumó el incremento del transporte marítimo y la logística internacional, factor decisivo para frenar nuevos recortes de precios al comprador final.

La irrupción de la oferta china: precios agresivos y cambios de hábitos



El factor determinante para empujar a la baja las cotizaciones de las marcas multinacionales en el último año fue el desembarco masivo de tractores de origen chino, en mayor volumen, e indio. Esta alternativa generó un fuerte impacto comercial debido a las brechas tarifarias, que en muchos casos son notorias y pueden terminar influyendo en la decisión final de cada productor.

• Brecha de costos del 30% al 50%: Un tractor de marca china o india de gama de entrada o potencia baja (como 50 HP) puede conseguirse por valores que representan un tercio o la mitad de lo que exige una marca tradicional equivalente. Solo para citar un ejemplo, un tractor de origen japonés de primera marca, de 85 HP, 4×4 ronda los US$ 54.000; uno de origen nacional y similares prestaciones vale US$ 50.000 + IVA; mientras que marcas chinas presentes en el mercado se consiguen en la franja de los US$25.000 a US$30.000, siempre más IVA.

Frente a esta realidad, un productor o una empresa puede decidir adquirir tres unidades nuevas, de las cuales va a utilizar dos para trabajar y el restante quedará como relevo guardado en el galpón. No es lo que ocurre habitualmente, pero hay sobrados ejemplos de que es una alternativa que los compradores evalúan a la hora de hacer un negocio.

• Modelos de producción flexible: A diferencia de las grandes fábricas globales, en China operan polos industriales que ensamblan unidades a pedido comprando piezas a autopartistas. Esto redujo de manera drástica el valor de entrada de equipos livianos en comparación con años anteriores.

• Presión sobre el parque de usados: La disponibilidad de un equipo chino cero kilómetro a precios competitivos afectó directamente el mercado del tractor usado. Muchos productores pequeños o medianos optan por adquirir una unidad nueva con tecnología reciente antes que pagar por un equipo de 15 o 20 años de antigüedad que puede llegar a valer lo mismo que la unidad nueva de origen chino.

• Sopesar el servicio posventa: La principal advertencia del sector hacia los productores radica en el respaldo técnico y la provisión inmediata de repuestos. Mientras las firmas tradicionales ofrecen redes consolidadas, algunas marcas importadas aún deben consolidar su esquema de posventa para evitar demoras operativas en momentos críticos de labores agrícolas o cosecha.

Perspectivas: cómo evolucionará el mercado hacia adelante



De cara al corto y mediano plazo, el sector prevé un período de depuración y reordenamiento:

• Estabilización de precios y ligeros aumentos: Con la eliminación gradual de promociones y la absorción de los fletes, el mercado dejará de bajar y mostrará ajustes moderados en dólares.

• Filtro de marcas y permanencia: Se proyecta un proceso de selección natural de cara a los próximos 3 a 4 años. Continuarán operando aquellas firmas importadoras que garanticen estructura, servicio técnico y repuestos, desplazando a las operaciones que respondieron únicamente a una oportunidad financiera de momento, es decir importadores que aprovecharon esta oportunidad solo para hacer un negocio momentáneo.

• Herramientas de financiamiento: La dinámica de ventas seguirá sostenida por dos vías principales: los esquemas directos de fábrica con cheques de pago diferido a un año (con tasas alineadas al descuento bancario en torno al 30% anual) y la reactivación de líneas de crédito bonificadas a través de bancos públicos y programas provinciales de desarrollo de maquinaria agrícola, entre ellos el PAR Maquinarias que ofrece la provincia de Río Negro, que tendrá una presentación oficial el próximo sábado 12 a las 12 en la Sociedad Rural de Viedma, en el marco de la 30° Exposición Rural, junto con las nuevas líneas de financiamiento para sistemas de riego.

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