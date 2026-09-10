El festejo de Luis Caputo y Javier Milei por el dato de inflación de agosto: «La más baja en 14 meses»

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que el IPC de agosto 2026 fue de 1,7%, lo que marca una vuelta al sendero bajista de la inflación. Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, celebraron el dato.

Según el último informe, la inflación acumulada al octavo mes del año fue de 21,3%, mientras que la interanual fue de 33,5%.

De esta manera, el ritmo de variación de precios alcanzó su valor más bajo en lo que va del año, que anteriormente había sido el 1,9% de junio. Aún así, superó las expectativas del propio presidente, que había proyectado que el dato iniciaría con cero para esta altura del año.

La reacción de Milei y Caputo al dato de inflación de agosto 2026

A través de su cuenta de X, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que la inflación de agosto 2026 fue «la más baja en 14 meses». El funcionario de Javier Milei detalló que es el menor ritmo de variación de precios registrado para el octavo mes del año desde 2017.

«La división Prendas de Vestir y Calzado registró un baja de 0,6% en el mes, siendo la segunda baja consecutiva y la séptima reducción nominal en 20 meses», sentenció.

Por último, acotó que la media móvila de tres meses de la inflación general se ubicó en 1,9%, «cayendo 0,1% puntos porcentuales en relación a julio y reflejando la quinta reducción consecutiva».

Por su parte, pese a que las expectativas de Milei eran con un dato que inicie con cero, el presidente festejó el descenso del ritmo inflacionario: «VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO…!!!». Después, resaltó: «MAGA! VLLC!», siglas que significan «Make Argentina Great Again» y «Viva La Libertad, Carajo».

Cuáles fueron los mayores aumentos en agosto 2026

El IPC Núcleo fue del 1,8%, vinculado a las subas de los alquileres y los servicios culturales. A su vez, los precios Regulados aumentaron 2,2%, por los aumentos en electricidad, gas, transporte público y los gastos de prepagas. Por último, los Estacionales registraron una disminución de 0,9%, por las rebajas en los precios de los paquetes turísticos y las prendas de vestir, que estuvieron compensadas por los aumentos en las verduras, tubérculos, legumbres y frutas.

A nivel regional, Noroeste, Patagonia y Noroeste registraron un IPC por encima del nacional (1,8%), mientras que en Cuyo fue de 1,7% y en GBA y Pampeana estuvo por debajo (1,6%).

El Indec precisó que los rubros que subieron por encima de la inflación en agosto 2026 fueron:

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros: 2,8% .

. Educación: 2,5%.

Salud: 2,4% .

. Bienes y servicios varios: 2,4%.

Comunicación: 2,3% .

. Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,1% .

. Restaurantes y hoteles: 1,8%.

Por su parte, el segmento «Alimentos y bebidas no alcohólicas» incrementó a la par de la inflación (+1,7%).

Mientras tanto, los rubros que subieron por debajo del IPC fueron: