ANSES martes 17 de noviembre 2026: quiénes cobran según el DNI y cuáles son los montos con aumento y bono
ANSES continúa este martes 17 de noviembre 2026 con el calendario de pagos para jubilados de la mínima, AUH, Embarazo y Prenatal. Conocé qué terminaciones de DNI cobran y los montos netos de bolsillo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida este martes 17 de noviembre 2026 una nueva tanda de haberes que comprende a los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, junto con los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), la Asignación por Embarazo (AUE) y Prenatal.
Todos los depósitos acreditados de ANSES en esta jornada incorporan el reajuste mensual del 1,93%, dispuesto por la Resolución 304/2026, y la suma íntegra del bono extraordinario de $70.000, oficializado mediante el Decreto 1296/2026, asegurando la disponibilidad inmediata de los fondos en las cuentas.
Calendario ANSES martes 17 de noviembre 2026: todas las prestaciones y terminaciones de DNI
Las acreditaciones, previstas por el organismo nacional, para esta segunda jornada de la semana se organizan de acuerdo con el último dígito del documento nacional de identidad:
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo ($514.158,46 brutos con bono): perciben sus haberes los titulares cuyos documentos finalizan en 6.
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF): se deposita la prestación mensual para los documentos terminados en 4.
- Asignación por Embarazo (AUE): reciben el giro bancario las beneficiarias con documento finalizado en 4.
- Asignación por Prenatal: se habilita el cobro para los documentos terminados en 6 y 7 (mientras que las asignaciones de Pago Único por nacimiento, matrimonio y adopción mantienen abierta su ventana general hasta el 10 de diciembre 2026).
ANSES: ¿cuánto cobro por prestación en noviembre 2026?
|Prestación ANSES
17/11/2026
|Terminación de DNI
|Haber / Monto bruto (1,93%)
|Bono / Complementos
|Importe neto de bolsillo
|Jubilación mínima garantizada
|6
|$444.158,46
|$70.000,00
|$500.833,70
(tras descuento PAMI)
|AUH y Asignación por Embarazo (General)
|4
|$159.611,00
|Alimentar / Leche ($60.203)
|$127.688,80
(80% directo por hijo)
|AUH y Embarazo Zona 1 (Patagonia)
|4
|$207.494,30
|Alimentar / Leche ($60.203)
|$165.995,44
(80% directo por hijo)
|Asignación Familiar por Hijo / Prenatal
|4 (SUAF)
6 y 7 (Prenatal)
|Escala según ingreso familiar
|Sin bono adicional
|Hasta $79.805,50 (Rango 1)
Mi ANSES y recibo de haberes: cómo consultar los descuentos y verificar la liquidación con CUIL
Antes de concurrir a las terminales bancarias, los beneficiarios cuentan con herramientas digitales gratuitas para confirmar la correcta acreditación de los importes:
- Descarga del recibo digital en Mi ANSES: ingresando con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma web o aplicación móvil, los jubilados pueden revisar el comprobante de noviembre y constatar que el descuento asistencial del 3% para PAMI ($13.324,75) se haya aplicado únicamente sobre el haber ordinario sin afectar el bono extraordinario de $70.000.
- Control de complementos alimentarios en AUH y Embarazo: las familias con hijos menores de 14 años verifican en el mismo detalle de liquidación el depósito automático de la Tarjeta Alimentar ($72.250 por un hijo, $113.299 por dos y $149.425 por tres o más) y del Complemento Leche ($60.203 para niños de hasta 3 años).
- Acreditación automática del 100% en menores de 5 años: aquellos titulares de AUH con niños de hasta 5 años, cuyos controles sanitarios fueron validados por cruce de datos entre el Ministerio de Salud y ANSES bajo la Resolución 290/2026, perciben la totalidad del beneficio sin la retención habitual del 20%.
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