La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida este martes 17 de noviembre 2026 una nueva tanda de haberes que comprende a los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, junto con los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), la Asignación por Embarazo (AUE) y Prenatal.

Todos los depósitos acreditados de ANSES en esta jornada incorporan el reajuste mensual del 1,93%, dispuesto por la Resolución 304/2026, y la suma íntegra del bono extraordinario de $70.000, oficializado mediante el Decreto 1296/2026, asegurando la disponibilidad inmediata de los fondos en las cuentas.

Calendario ANSES martes 17 de noviembre 2026: todas las prestaciones y terminaciones de DNI

Las acreditaciones, previstas por el organismo nacional, para esta segunda jornada de la semana se organizan de acuerdo con el último dígito del documento nacional de identidad:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo ($514.158,46 brutos con bono) : perciben sus haberes los titulares cuyos documentos finalizan en 6.

: perciben sus haberes los titulares cuyos documentos finalizan en 6. Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF) : se deposita la prestación mensual para los documentos terminados en 4.

: se deposita la prestación mensual para los documentos terminados en 4. Asignación por Embarazo (AUE) : reciben el giro bancario las beneficiarias con documento finalizado en 4.

: reciben el giro bancario las beneficiarias con documento finalizado en 4. Asignación por Prenatal: se habilita el cobro para los documentos terminados en 6 y 7 (mientras que las asignaciones de Pago Único por nacimiento, matrimonio y adopción mantienen abierta su ventana general hasta el 10 de diciembre 2026).

ANSES: ¿cuánto cobro por prestación en noviembre 2026?

Prestación ANSES

17/11/2026 Terminación de DNI Haber / Monto bruto (1,93%) Bono / Complementos Importe neto de bolsillo Jubilación mínima garantizada 6 $444.158,46 $70.000,00 $500.833,70

(tras descuento PAMI) AUH y Asignación por Embarazo (General) 4 $159.611,00 Alimentar / Leche ($60.203) $127.688,80

(80% directo por hijo) AUH y Embarazo Zona 1 (Patagonia) 4 $207.494,30 Alimentar / Leche ($60.203) $165.995,44

(80% directo por hijo) Asignación Familiar por Hijo / Prenatal 4 (SUAF)

6 y 7 (Prenatal) Escala según ingreso familiar Sin bono adicional Hasta $79.805,50 (Rango 1)

Mi ANSES y recibo de haberes: cómo consultar los descuentos y verificar la liquidación con CUIL

Antes de concurrir a las terminales bancarias, los beneficiarios cuentan con herramientas digitales gratuitas para confirmar la correcta acreditación de los importes: