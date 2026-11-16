El pan de queso a la sartén es una opción fácil y rápida para preparar en casa, con pocos ingredientes, una textura tierna por dentro y una superficie dorada y crocante. Foto ilustrativa.

El pan de queso a la sartén es una alternativa práctica para preparar algo rico en pocos minutos y sin necesidad de prender el horno. Queda dorado por fuera, tierno por dentro y con un delicioso sabor a queso.

Es ideal para acompañar el desayuno, la merienda o disfrutar con unos mates. Además, lleva pocos ingredientes y se prepara fácilmente en casa.

Ingredientes

1 taza de harina (puede ser harina sin TACC).

1 huevo.

100 gramos de queso rallado o mozzarella.

2 cucharadas de leche.

1 cucharadita de polvo para hornear.

1 cucharada de aceite.

Una pizca de sal.

Paso a paso: cómo preparar pan de queso a la sartén

Preparar la mezcla: colocar el huevo en un recipiente, agregar la leche y el aceite. Batir ligeramente. Incorporar los ingredientes secos: sumar la harina, el polvo para hornear y la pizca de sal. Mezclar hasta integrar. Agregar el queso: incorporar el queso rallado o la mozzarella y unir hasta obtener una masa suave y manejable. Formar los panes: dividir la preparación en pequeñas porciones y darles forma de bollitos o discos. Cocinar a la sartén: calentar una sartén antiadherente a fuego bajo, colocar los panes y cocinar durante 4 a 5 minutos de cada lado, con tapa, hasta que estén dorados y cocidos por dentro. Servir: retirar del fuego y disfrutar calientes, cuando el queso todavía está bien tierno.

Consejos para que queden perfectos

Cocinarlos siempre a fuego bajo para evitar que se doren demasiado por fuera y queden crudos por dentro.

Usar mozzarella para conseguir un interior más húmedo y elástico.

Si la masa está muy pegajosa, agregar un poquito más de harina.

Se pueden rellenar con queso cremoso antes de cocinarlos.

Una receta fácil, económica y sin horno, perfecta para resolver una merienda casera en pocos minutos.