Cómo hacer pan de queso a la sartén: fácil, rápido y sin horno
Una receta fácil y económica que se prepara en pocos minutos, sin necesidad de horno. Cómo hacer pan de queso a la sartén, con pocos ingredientes y un resultado dorado por fuera y tierno por dentro.
El pan de queso a la sartén es una alternativa práctica para preparar algo rico en pocos minutos y sin necesidad de prender el horno. Queda dorado por fuera, tierno por dentro y con un delicioso sabor a queso.
Es ideal para acompañar el desayuno, la merienda o disfrutar con unos mates. Además, lleva pocos ingredientes y se prepara fácilmente en casa.
Ingredientes
- 1 taza de harina (puede ser harina sin TACC).
- 1 huevo.
- 100 gramos de queso rallado o mozzarella.
- 2 cucharadas de leche.
- 1 cucharadita de polvo para hornear.
- 1 cucharada de aceite.
- Una pizca de sal.
Paso a paso: cómo preparar pan de queso a la sartén
- Preparar la mezcla: colocar el huevo en un recipiente, agregar la leche y el aceite. Batir ligeramente.
- Incorporar los ingredientes secos: sumar la harina, el polvo para hornear y la pizca de sal. Mezclar hasta integrar.
- Agregar el queso: incorporar el queso rallado o la mozzarella y unir hasta obtener una masa suave y manejable.
- Formar los panes: dividir la preparación en pequeñas porciones y darles forma de bollitos o discos.
- Cocinar a la sartén: calentar una sartén antiadherente a fuego bajo, colocar los panes y cocinar durante 4 a 5 minutos de cada lado, con tapa, hasta que estén dorados y cocidos por dentro.
- Servir: retirar del fuego y disfrutar calientes, cuando el queso todavía está bien tierno.
Consejos para que queden perfectos
- Cocinarlos siempre a fuego bajo para evitar que se doren demasiado por fuera y queden crudos por dentro.
- Usar mozzarella para conseguir un interior más húmedo y elástico.
- Si la masa está muy pegajosa, agregar un poquito más de harina.
- Se pueden rellenar con queso cremoso antes de cocinarlos.
Una receta fácil, económica y sin horno, perfecta para resolver una merienda casera en pocos minutos.
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