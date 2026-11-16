Con la agenda oficial bajo control, y tras cerrar dos semanas de máxima exigencia operativa, el Ministerio de Seguridad confirmó que Alejandra Monteoliva ingresará al quirófano para someterse a una cirugía de columna programada.

Desde la cartera nacional, que conduce la propia Alejandra Monteoliva, precisaron que la funcionaria permanecerá internada durante los próximos días, pero mantendrá el mando de la gestión de manera remota.

Cómo será la cirugía de columna y la recuperación de Alejandra Monteoliva

Según informó La Nación, la intervención médica estaba prevista con anterioridad, aunque las autoridades decidieron mantener en estricta reserva la fecha exacta del procedimiento quirúrgico.

Según el comunicado oficial difundido este lunes por la mañana, la ministra cumplirá con el reposo hospitalario indicado por los especialistas, y supervisará las tareas de su área mediante modalidad virtual a lo largo de toda la semana.

De este modo, la conducción operativa del Ministerio de Seguridad de la Nación no sufrirá interrupciones administrativas, mientras la funcionaria atraviesa la etapa inicial de su rehabilitación postoperatoria.

Por qué Alejandra Monteoliva postergó su operación tras la visita del papa León XIV

La decisión de aplazar el ingreso al hospital respondió a dos hitos de alta complejidad logística, que requerían su presencia física en el terreno.

En primer lugar, la ministra encabezó, junto al presidente Javier Milei, el Comando Unificado de Control encargado de coordinar el despliegue de las fuerzas federales, provinciales y locales durante la reciente visita del papa León XIV a la Argentina, incluyendo su paso por la ciudad de Córdoba.

En paralelo, la funcionaria lideró la etapa final del vaciamiento de la cárcel de Villa Devoto. El operativo, regulado mediante la Resolución 1018/2026, permitió concretar el traslado de los internos hacia el nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, cerrando definitivamente la última unidad carcelaria que funcionaba dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué implica el traslado de presos de Devoto a Marcos Paz en la gestión de Alejandra Monteoliva

El cierre del histórico penal porteño marca un punto de inflexión en la política penitenciaria federal, y explica el esfuerzo físico que demandó la agenda ministerial en el último mes: