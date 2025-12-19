Brutal choque sobre la Ruta 65, a pocos kilómetros de Roca: una mujer debió ser hospitalizada

Un violento siniestro vial se registró este viernes, pasado el mediodía, en el cruce de la Ruta Provincial 65 (Ruta Chica) y una calle rural que conduce hacia la conocida Curva de Verani, al oeste de General Roca.

El choque involucró a dos vehículos. Por un lado, un Renault Logan en el que viajaban cuatro personas, que tras el impacto terminó volcado sobre la cinta asfáltica, con sus cuatro ruedas hacia arriba. Por el otro, un Nissan Kicks, ocupado por una pareja de adultos mayores, que quedó detenido sobre la ruta con importantes daños en su parte frontal.

Como consecuencia del impacto, una mujer debió ser trasladada al hospital para recibir atención médica, mientras que el resto de los ocupantes fue asistido en el lugar. Hasta el momento no trascendió la gravedad de las lesiones.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal del Cuerpo de Seguridad Vial, quienes señalizaron la zona y resguardaron el sector para permitir las pericias correspondientes. La magnitud del choque provocó una importante dispersión de restos plásticos y metálicos sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir parcialmente el tránsito.