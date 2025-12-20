Un hombre de 42 años fue detenido, acusado de integrar la banda responsable del triple crimen con sello narco cometido en el partido bonaerense de Florencio Varela.

Quién es el nuevo sospechoso que fue detenido por el triple crimen de Florencio Varela

Fuentes policiales informaron que se trata de Jesús Mallón, identificado como “El Tío” integrante de la agrupación acusada de asesinar a Morena Verdi de 20 años, Brenda Loreley Del Castillo, de la misma edad, y Lara Gutiérrez, de 15.

Según el Personal del Gabinete de Homicidios de la DDI La Matanza y las imágenes registradas por las cámaras de distintos comercios, el nuevo sospechoso se había reunido en una parrilla de Avellaneda con distintos imputados, quienes están detenidos el 18 de septiembre de 2025.

Allí se pudo determinar que dicho nexo, formalmente presentado como comercial, encubría relaciones vinculadas con la comercialización de estupefacientes, donde Mallon ocupaba un rol jerárquico dentro de la estructura criminal en cuestión.

Por ello, la sospecha también es que habría participado en los movimientos previos, en la logística y en las decisiones que terminaron con las víctimas en la vivienda donde luego fueron asesinadas.

Para los investigadores, esta detención refuerza la hipótesis de que no se trató de un hecho improvisado, sino de un ataque pensado con anticipación y ejecutado por varias personas con distintos roles.

Con este arresto, ya son 12 los detenidos en la causa.

El triple crimen de Florencio Varela

Las tres jóvenes habían desaparecido tras salir de sus casas y durante varios días no hubo rastros de ellas. El caso dio un giro cuando la Policía encontró sus cuerpos enterrados en un pozo dentro de una casa de Florencio Varela.

Desde el inicio, la investigación apuntó a un hecho de extrema violencia, con vínculos a una banda criminal y posibles conexiones con el narcotráfico. Las pericias y los testimonios recolectados llevaron a los fiscales a descartar rápidamente un ataque al azar.

Ahora, el foco está puesto en el análisis de los teléfonos celulares secuestrados y en reconstruir cómo fue la trama previa al crimen. La Justicia intenta determinar quiénes planearon el ataque, quiénes lo ejecutaron y cuál fue el verdadero motivo.

La causa sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.