Una nena fue atropellada mientras iba en bicicleta en Plottier este miércoles: qué se sabe

Un grave accidente de tránsito ocurrió este miércoles en Plottier. Una nena fue impactada por un vehículo mientras circulaba en bicicleta y tuvo que ser trasladada al hospital. Vecinos de la zona denuncian que el siniestro fue protagonizado por un móvil de la Policía de Neuquén.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, el incidente ocurrió cerca de las 19 en el barrio Los Álamos, en una calle de tierra frente a un kiosco.

Allí, una niña de aproximadamente ocho años fue impactada mientras circulaba a bordo de una bicicleta.

La joven quedó tendida en el suelo y, según se pudo apreciar de las primeras imágenes que circularon en redes sociales, personal policial la asistió en el lugar.

Foto: Gentileza.

La nena fue trasladada a un hospital por una ambulancia y, según trascendió de los propios vecinos, se encuentra estable, aunque este medio no pudo confirmar mayores precisiones de su estado de salud.

Vecinos apuntan contra la Policía

Testigos y gente del barrio acusó a un móvil policial de haber sido el vehículo que atropelló a la nena que andaba en bicicleta.

Incluso, compartieron imágenes de una cámara de seguridad de un kiosco cercano a la zona del accidente, la cual muestra a una camioneta oficial circulando a alta velocidad sobre una calle de tierra.

Foto: Gentileza.

Este medio intentó contactarse con las autoridades pertinentes sobre las acusaciones y, pese a las consultas, no consiguió una respuesta.