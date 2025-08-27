Evacuaron una escuela primaria de Roca por una amenaza de bomba este miércoles: qué se sabe

Una amenaza de bomba generó una evacuación en una escuela primaria de Roca. Según informaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO, el establecimiento fue evacuado e interviene la Brigada de Explosivos en el lugar.

La amenaza de bomba se emitió cerca de las 16 en la Escuela ESRN 289, ubicada entre las calles América y Libertad.

Tras el aviso de la directora del colegio a las autoridades, se activó un protocolo de seguridad para identificar explosivos en la zona.

En el lugar se dictaban clases de primero a quinto grado y los estudiantes tuvieron que retirarse de las aulas de forma preventiva.

A las 17, acudió la Brigada de Explosivos que depende de bomberos del Aeropuerto y por el momento continúan las tareas de rastrillaje. También se encuentra personal de la Comisaría 21.

Asimismo, se dio aviso a la fiscal de turno, Ana Jessica Hernando, quien dispuso que se mantenga el protocolo hasta que haya una determinación oficial.

Noticia en desarrollo.