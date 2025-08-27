Evacuaron una escuela primaria de Roca por una amenaza de bomba este miércoles: qué se sabe
El hecho ocurrió en horas de la tarde. Interviene la Brigada de Explosivos en el lugar.
Una amenaza de bomba generó una evacuación en una escuela primaria de Roca. Según informaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO, el establecimiento fue evacuado e interviene la Brigada de Explosivos en el lugar.
La amenaza de bomba se emitió cerca de las 16 en la Escuela ESRN 289, ubicada entre las calles América y Libertad.
Tras el aviso de la directora del colegio a las autoridades, se activó un protocolo de seguridad para identificar explosivos en la zona.
En el lugar se dictaban clases de primero a quinto grado y los estudiantes tuvieron que retirarse de las aulas de forma preventiva.
A las 17, acudió la Brigada de Explosivos que depende de bomberos del Aeropuerto y por el momento continúan las tareas de rastrillaje. También se encuentra personal de la Comisaría 21.
Asimismo, se dio aviso a la fiscal de turno, Ana Jessica Hernando, quien dispuso que se mantenga el protocolo hasta que haya una determinación oficial.
Noticia en desarrollo.
