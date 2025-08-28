Cuál es el estado de salud del joven involucrado en una pelea terminó a los tiros en la Ruta 22, cerca de Roca. Foto archivo

El miércoles se registró un tenso episodio en la Ruta 22, cerca de Roca. Una discusión de semáforo escaló todos los niveles de violencia y terminó a los tiros. Como resultado un joven resultó gravemente herido y dos hermanos quedaron detenidos. La Policía informó a Diario RÍO NEGRO cuál es el estado de salud de la víctima que fue derivado de urgencia al hospital local.

El violento episodio se registró minutos antes de las 16 en inmediaciones del semáforo de la Ruta 22 ubicado en la intersección con Humberto Canale, antes de llegar a la rotonda. Testigos informaron a las autoridades que la discusión fue entre un joven que vende frutas en el semáforo y otras dos personas que se encontraban en el mismo lugar.

La pelea generó más tensión cuando uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó al vendedor para luego darse a la fuga con su acompañante. El caso fue alertado y una ambulancia terminó derivando de urgencia al herido.

Hasta el miércoles a la noche sólo se pudo conocer que el joven tenía una herida grave en la zona del abdomen y por ello tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Durante las primeras horas de este jueves, fuentes policiales confiaron a Diario RÍO NEGRO que la persona, aún internada en el hospital López Lima, se encuentra en «estado reservado» y está en constante observación a la espera de una evolución.

Tiros en la Ruta 22, cerca de Roca: lo que se sabe del caso

Luego de la disputa, la policía activó un operativo cerrojo en el barrio Chacramonte para dar con los fugados. Rápidamente, personal de la Comisaría 48 de Mosconi dio con los sospechosos sobre la calle Los Ceibos.

Las autoridades aguardan que la persona hospitalizada se recupere para que brinde su testimonio y poder averiguar los motivos de la pelea.

Mientras tanto, dos hermanos de 20 y 22 años fueron demorados. La investigación continúa para encontrar el vehículo y la pistola, y no se descarta la participación de una tercera persona.