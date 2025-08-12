Una niña de dos años caminaba sola en un barrio de Roca: la rápida reacción de una joven la salvó

Una niña de 2 años fue hallada sola en Roca y la Policía logró devolverla a su madre horas después. Foto Juan Thomes.

Caminaba sola, desorientada, en pleno barrio Chacramonte de Roca. Este lunes, tras el llamado de una vecina, personal del Destacamento 177º intervino para resguardar a una niña de aproximadamente dos años que fue encontrada sin compañía en la vía pública. El hallazgo se produjo alrededor de las 11, tras un llamado que alertó sobre su presencia en la intersección de calle Lago Lolog y Pública 108.

Al llegar, los efectivos encontraron a una joven de 25 años junto a la niña. Luego de consultar con vecinos sin lograr ubicar a sus progenitores, la trasladaron a la sede policial y dieron inmediata intervención al organismo de protección Senaf.

Mientras se realizaban averiguaciones junto a la Comisaría 48º de Mosconi, pasado el mediodía se localizó a una mujer de 36 años que se identificó como la madre. La Fiscalía dispuso que, junto a personal de Senaf, se llevara a la niña a un centro de salud, donde se constató que se encontraba en perfecto estado.