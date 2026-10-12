Villa La Angostura: allanamientos por microtráfico terminaron con 7 demorados y drogas secuestradas

Cinco allanamientos realizados en Villa La Angostura permitieron secuestrar cocaína, cannabis, dinero en efectivo, balanzas de precisión y tres vehículos, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. Como resultado de los procedimientos, concretados este fin de semana, siete personas fueron demoradas y se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes.

La causa se originó a partir de información aportada a la Fiscalía Única de San Martín de los Andes, a cargo del fiscal Gastón Ávila, luego de que un grupo de madres manifestara su preocupación por el posible avance de la venta de drogas y sus consecuencias entre los jóvenes de la localidad.

Tres meses de investigación y cinco operativos

A partir de esos datos, la División Antinarcóticos Lagos del Sur llevó adelante tareas investigativas durante tres meses. Según la pesquisa, ese trabajo permitió identificar a presuntos integrantes de un grupo dedicado a la distribución de sustancias en la localidad.

De acuerdo con las actuaciones, un hombre de 27 años y su pareja, de 25, serían los principales responsables de esa actividad. La investigación describe un funcionamiento basado en un “círculo reducido de personas”, con el objetivo de evitar que se conocieran sus movimientos.

Los procedimientos se desarrollaron desde la mañana hasta las últimas horas de la tarde, en tres domicilios particulares y dos locales comerciales. Durante los registros, los efectivos encontraron casi 20 gramos de clorhidrato de cocaína y dosis fraccionadas que, según la investigación, estaban preparadas para la venta.

Qué secuestró la Policía

Además de la cocaína, los uniformados incautaron cannabis, balanzas de precisión, teléfonos celulares y dinero en pesos argentinos, pesos chilenos y dólares. También secuestraron dos automóviles y una motocicleta de 110 centímetros cúbicos.

Entre los elementos encontrados había bolsas y recortes que presuntamente se utilizaban para fraccionar las sustancias. El material quedó incorporado a las actuaciones para avanzar con la investigación sobre la posible comercialización de estupefacientes.

Los resultados de los allanamientos dieron lugar a la demora de siete personas y a la intervención de la Fiscalía, que dispuso el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes.

Un operativo con varias divisiones

El despliegue estuvo a cargo de las divisiones Antinarcóticos Lagos del Sur, El Pehuén, Altos del Neuquén y La Comarca, con la colaboración de efectivos de la Comisaría 28 de Villa La Angostura.

La investigación se enmarca en las acciones de prevención y persecución del microtráfico que desarrolla la Policía provincial. La información aportada por vecinos y las denuncias anónimas constituyeron el punto de partida para orientar las tareas que culminaron con los cinco procedimientos.