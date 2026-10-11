Cinco meses de investigación por drogas en Viedma: marihuana, dinero y cuatro allanamientos

Una denuncia anónima y cinco meses de investigación derivaron en cuatro allanamientos en Viedma, en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes. Los procedimientos se realizaron en distintos domicilios de la ciudad y dejaron como resultado el secuestro de marihuana, una balanza de precisión y dinero en efectivo en una de las viviendas.

La investigación comenzó a partir de información aportada a través de la línea gratuita 0800, que advertía sobre una presunta venta de drogas en una vivienda ubicada en la intersección de las calles 19 y 2.

A partir de esa denuncia, los investigadores realizaron distintas tareas para reunir pruebas y solicitaron órdenes de allanamiento al Juzgado Federal de Viedma, que autorizó los procedimientos en cuatro domicilios de la zona.

Qué encontraron en los allanamientos en Viedma

El principal resultado se registró en una de las viviendas, donde los efectivos encontraron marihuana, una balanza de precisión y dinero en efectivo. En el lugar se encontraba una mujer mayor de edad, que quedó vinculada a la investigación judicial y a disposición de la Justicia Federal.

En los otros tres domicilios no se encontraron elementos de interés para la causa. En uno de ellos, ubicado sobre la calle 19, los efectivos hallaron una suma de dinero en efectivo, aunque no secuestraron sustancias estupefacientes.

Los procedimientos finalizaron cerca de la medianoche, con el secuestro de los elementos hallados en la vivienda investigada.

Cómo funciona la línea anónima para denunciar la venta de drogas

La investigación se inició a partir de información aportada mediante el 0800-333-4124, la línea gratuita de la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) de Río Negro.

El canal permite denunciar de manera anónima y confidencial posibles puntos de venta de drogas, sin exponer la identidad de quien aporta los datos.

La herramienta busca sumar información de la ciudadanía para orientar las investigaciones vinculadas al narcomenudeo. Cada denuncia puede convertirse en el punto de partida para reunir pruebas y avanzar con medidas judiciales destinadas a investigar la presunta comercialización de estupefacientes.