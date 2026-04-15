Allanamiento en Neuquén: plantas de cannabis, un inhibidor y un demorado en un operativo que abrió nuevas sospechas

Un allanamiento realizado en el barrio Islas Malvinas arrojó resultados positivos y permitió el secuestro de plantas de cannabis, elementos vinculados a otros delitos y la demora de un hombre. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Policía de la Provincia del Neuquén en el marco de tareas de investigación, con la participación de distintas unidades operativas.

Operativo con resultados positivos

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron cinco plantas de Cannabis Sativa que presentaban un crecimiento considerable, con alturas que iban desde 1,80 hasta 2,70 metros.

Además, se incautaron prendas de vestir y un equipo inhibidor de señales de alarmas, elemento que suele ser utilizado para cometer delitos contra la propiedad.

Participación de distintas áreas

Del operativo participaron efectivos de la comisaría 17, junto a personal de Despo, DSM, DEAN y el Departamento Antinarcóticos, quienes también recabaron otros elementos de interés para la causa.

Como resultado del procedimiento, un sujeto fue demorado y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.