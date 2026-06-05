Gran despliegue policial en Roca: un joven fue baleado en el cuello y está internado

Un importante operativo policial se desplegó durante la noche de este viernes en la zona norte de General Roca, luego de que un joven de 23 años ingresara herido de bala al Hospital Francisco López Lima.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:25 en una vivienda ubicada sobre calle Don Bosco al 2884, casi Colón. Según las primeras informaciones, la víctima recibió un disparo en la zona del cuello y fue trasladada de urgencia al centro de salud.

Joven tiroteado en calle Don Bosco de B° Noroeste. Foto: Andrés Maripe.

Fuentes policiales indicaron que, pese a la gravedad del episodio, el joven se encuentra estable y fuera de peligro. Antes de ser asistido, habría brindado información sobre los presuntos autores del ataque.

De acuerdo con su relato, varias personas conocidas del ambiente delictivo, vestidas de negro, llegaron hasta el domicilio y efectuaron disparos contra la vivienda en el marco de conflictos de vieja data.

A partir de esos datos, los investigadores comenzaron a trabajar sobre distintas hipótesis y realizaron tareas de relevamiento en el sector para intentar identificar a los responsables.

El hecho generó un fuerte movimiento policial en el barrio, mientras personal de la fuerza recolectaba testimonios y otros elementos de prueba para determinar cómo ocurrió el ataque, cuántas personas participaron y cuál fue el móvil de la agresión.

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro y del Área Judicial, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de turno, que supervisa las actuaciones para avanzar en el esclarecimiento del hecho.