Allanamientos por el robo de un auto en Neuquén permitieron secuestrar armas, drogas y detener a un prófugo de la justicia

Un operativo llevado a cabo por el Departamento Sustracción de Automotores, bajo la dirección de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, arrojó resultados clave en la investigación por la sustracción de un Citroën Aircross en cercanías de un local comercial de la ciudad de Neuquén.

La pesquisa avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad, tareas de inteligencia en campo y peritajes sobre el vehículo sustraído, el cual ya fue recuperado.

El dispositivo encontrado utilizado como inhibidor de alarmas.

A través de estas tareas, los investigadores identificaron a los presuntos autores del hecho y detectaron la utilización de un Fiat Argo como apoyo logístico durante el delito. Con estos elementos, la Justicia ordenó tres registros domiciliarios simultáneos.

En el primer domicilio se secuestró armamento de alto calibre, incluyendo una pistola Bersa .380, una pistola Bersa 9 milímetros y abundante munición.

En la segunda locación se incautó un inhibidor de señal —elemento habitualmente utilizado para el robo de vehículos—, envoltorios con clorhidrato de cocaína y marihuana, dos balanzas de precisión, dinero en efectivo y un teléfono celular. En el lugar se notificó a un joven de 25 años, quien quedó imputado en la causa.

Droga secuestrada en uno de los procedimientos.

Por último en el tercer domicilio se secuestraron tres teléfonos celulares y se identificó a un hombre de 47 años. Al cotejar sus datos, la policía confirmó que registraba un pedido de captura vigente por amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de uso civil, por lo que fue detenido y trasladado a una dependencia policial.

El procedimiento contó con la colaboración de diversas unidades de la Policía del Neuquén. Los elementos secuestrados y los involucrados quedaron a disposición de la fiscalía interviniente para el avance de la causa penal.