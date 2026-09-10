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“Vivir con miedo”: el reclamo de vecinos por la inseguridad en El Palomar

Vecinos de El Palomar se movilizaron frente a la casa del intendente de Morón, Lucas Ghi, para reclamar mayor seguridad tras el intento de robo y tiroteo ocurrido frente a la escuela Emaús. Con carteles y aplausos, denunciaron que los hechos delictivos son frecuentes y aseguraron que viven con miedo.

Redacción

Por Redacción

El Palomar marchó a la casa del intendente por seguridad. Foto: NA

El Palomar marchó a la casa del intendente por seguridad. Foto: NA

Los vecinos de la localidad bonaerense de El Palomar realizaban este jueves una protesta en reclamo de mayor seguridad luego del intento de robo y tiroteo que ocurrió frente a la escuela Emaús, donde un policía retirado resultó herido y varios de ellos manifestaron «vivir con miedo».

El Palomar, con miedo: vecinos reclamaron más seguridad

La manifestación se llevaba a cabo frente a la casa del intendente de Morón, Lucas Ghi, donde los transeúntes afirmaron que los hechos de inseguridad son frecuentes en la zona.

«Esto pasa continuamente a cualquier hora, no podemos salir a la calle, es un desastre», manifestó una vecina en diálogo con el canal Todo Noticias (TN).

Otra mujer consignó que su esposo sufrió un robo hace años y contó que su hijo «no quería dejarla ir» a la movilización por temor.

«En El Palomar, salir a la calle es jugar a la ruleta rusa, no sabes lo que te va a pasar. Es una zona liberada; el sábado pasado dos motos asaltaban gente y el domingo también le sustrajeron la camioneta a un trabajador. Hay dos patrulleros para toda la localidad», recriminaron.

Hombres, mujeres y niños aplaudían y se mostraban con carteles para exigir la prevención de robos en la zona oeste del conurbano bonaerense.

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Los vecinos de la localidad bonaerense de El Palomar realizaban este jueves una protesta en reclamo de mayor seguridad luego del intento de robo y tiroteo que ocurrió frente a la escuela Emaús, donde un policía retirado resultó herido y varios de ellos manifestaron "vivir con miedo".

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