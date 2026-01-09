Ávila afirmó que deja el Ipross con mejor funcionamiento que hace dos años cuando asumió al frente de la obra social

Tras dos años al frente del Ipross, Marcela Ávila renunció a la presidencia. Dijo que la renuncia se la presentó al gobernador, Alberto Weretilneck, y desestimó que su salida haya sido a causa de cuestionamientos a su desempeño al frente de la obra social de los estatales rionegrinos.

Diario RÍO NEGRO le preguntó si le habían pedido la renuncia porque no estaban conformes con su gestión al frente del Ipross. “Se concluyó una etapa de dos años con objetivos de ordenamiento y transformación institucional que fueron cumplidos para esta nueva etapa”, respondió Ávila. “Se requiere otro perfil”, afirmó.

-¿Usted cree que deja al Ipross funcionando mejor de lo que encontró la obra social en 2023 cuando el gobernador la designó? -preguntó este diario. “Sí totalmente”, aseveró Ávila. “Luego de este ordenamiento viene otra etapa de salto de calidad”, añadió.

Con respecto a si le quedó algo pendiente por hacer o que no pudo implementar, la extitular del Ipross dijo: “Hay sistemas que están en pleno desarrollo y que requieren continuidad, pero dejamos el proceso iniciado, con un avance importante con equipos trabajando y una hoja de ruta clara. La implementación de esos sistemas constituirán un salto de calidad en la atención”.

"Desgaste personal"

-¿En ningún momento le pidieron la renuncia o renunció por críticas a su gestión al frente del Ipross?- insistió este diario. “Hay un desgaste personal después de dos años de muchísimas horas de trabajo y de gestionar conflictos de manera permanente. Es parte de asumir responsabilidades complejas, y también saber cuándo una etapa se completa”, sostuvo.

“Cuando uno conduce una institución compleja como Ipross, el desgaste existe. Lo importante es no naturalizarlo y entender que las etapas tienen un tiempo”, señaló. “Hoy, cierro esta con la tranquilidad del deber cumplido”, destacó.

“Seguiré formando parte del equipo de trabajo del gobernador en otro rol”, dijo sobre su futuro. Sobre su posible reemplazante al frente del Ipross, Ávila comentó que “no hay confirmaciones por el momento”.

Las versiones que circularon este jueves indicaban la posibilidad de que la vicepresidenta del Ipross, Ivana Lorena Porro, asuma al frente de la obra social.

El comunicado oficial

El comunicado oficial que Ávila difundió este jueves mencionó que había presentado su renuncia al cargo ante el gobernador “dando por concluida una etapa de transformación institucional, orientada al ordenamiento, la modernización y el fortalecimiento integral de la obra social provincial”.

“En su nota de renuncia, Ávila expresó haber desempeñado sus funciones con responsabilidad, compromiso y vocación de servicio, priorizando en todo momento el resguardo del interés institucional y el bienestar de los más de 163.000 afiliados y afiliadas del Ipross”, indicó. “Haber integrado este equipo de gobierno ha sido un honor”, expresó la expresidenta de la obra social.

La salida de Ávila se suma a la de Fabián Gatti, que renunció el miércoles a su cargo de ministro de Gobierno de la provincia. Weretilneck anunció que este mes habrá cambios en su gabinete provincial.