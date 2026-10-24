Gran Avenida de Neuquén: la obra continúa pese a las lluvias y buscan habilitar toda la traza en diciembre

La Municipalidad de Neuquén mantiene los trabajos de la Gran Avenida.

La Municipalidad de Neuquén mantiene los trabajos de la Gran Avenida en distintos sectores de la ciudad, pese a las complicaciones generadas por las recientes precipitaciones. El objetivo es habilitar la circulación vehicular de punta a punta en diciembre, desde Gatica hasta el puente carretero, según informó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

“A pesar del clima, la obra no para”, aseguró la funcionaria durante una recorrida por los avances del proyecto. También destacó el trabajo de las empresas neuquinas que participan de la ejecución y mantienen cuadrillas activas para avanzar con las tareas previstas.

“Las empresas la verdad que son empresas nuestras neuquinas con mucho compromiso, que hacen que la obra se trabaje las 24 horas. La verdad que eso es lo importante, es poder llegar con una planificación”, sostuvo Pasqualini.

Secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

La funcionaria señaló que la planificación municipal permitió acelerar los plazos de ejecución. Según indicó, una infraestructura de estas características suele demandar tres años en condiciones normales, mientras que el proyecto busca completarse en un año.

“El objetivo nuestro es que para el mes de diciembre se pueda transitar por toda la vialidad de punta a punta, es decir, de Gatica al puente carretero”, precisó.

Gran Avenida: avanzan las obras subterráneas

Mientras continúan los trabajos sobre la calzada y las veredas, también se desarrolla la instalación de infraestructura subterránea para los servicios. El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, supervisó las tareas de hormigonado del cañero principal en el tramo que se extiende desde la calle Chaneton hacia el este.

“Concretamente hoy se está hormigonando todo el cañero que lleva 23 caños de PVC de 110, que va a ir todo lo que es la línea de media tensión entre 13,2 kilovolt”, explicó Nicola.

La estructura también permitirá alojar el tendido de baja tensión para abastecer a los frentistas y el cableado del sistema de iluminación ornamental LED.

Una vez finalizado el cañero, los equipos avanzarán con la instalación del sistema de drenaje pluvial longitudinal. Nicola explicó que la humedad acumulada en el suelo obliga a realizar las tareas subterráneas de manera secuencial.

Cómo avanzan las veredas y la iluminación

En el sector comprendido entre Chaneton y Gatica, los trabajos subterráneos de ambas márgenes ya finalizaron y las tareas se concentran en la superficie.

En la vereda norte se ejecuta el cordón cuneta y se colocan las bases para las columnas de iluminación. En la vereda sur, en tanto, la infraestructura peatonal está prácticamente terminada y las columnas ornamentales ya fueron instaladas.

Pasqualini destacó que en algunos sectores comienza a apreciarse el diseño final del corredor, especialmente en las veredas y la iluminación ornamental.

“Hay sectores que se vislumbra cómo va a quedar finalmente esta obra, que es el tema de veredas, de iluminación ornamental”, expresó.

Colocan la base y la carpeta asfáltica

En paralelo, las maquinarias avanzan con la colocación de base negra y carpeta asfáltica en los tramos donde las condiciones permiten continuar con las tareas.

El municipio mantiene varios frentes de trabajo simultáneos para aprovechar los períodos sin lluvia y sostener el ritmo de ejecución.

“Si vemos hay muchísima gente trabajando y aprovechando estas alternativas de que pare un poco la lluvia y seguimos trabajando dentro de lo posible”, señaló Nicola.

La habilitación completa de la circulación vehicular entre Gatica y el puente carretero es la meta fijada para diciembre, mientras continúan las obras viales, peatonales y de servicios a lo largo de la Gran Avenida.