Aluminé celebra sus 111 años entre cervezas premiadas, música y sabores: así se vivió la primera noche

Aluminé comenzó a celebrar su 111.º aniversario con la apertura del 13.º Festival Provincial de la Cerveza Artesanal, que arrancó el viernes 23 de octubre a las 19 en el Polideportivo Municipal y reunió a cervecerías de distintos puntos de Neuquén, emprendedores locales, propuestas gastronómicas y música, en una noche fresca y húmeda pero sin lluvia.

Según informó el municipio antes del inicio, el predio cuenta con alrededor de 20 a 30 emprendedores, 10 cervecerías y 5 puestos gastronómicos, en un marco de ocupación hotelera estimada en torno al 75 y el 80 por ciento, de acuerdo con un sondeo realizado en la localidad.

Aunque Aluminé cumplió años el martes 20 de octubre, ya que fue fundada en 1915 por el decreto provincial 664 que la designó cabecera departamental, los festejos se concentran este fin de semana.

Solciré Luengo, secretaria de turismo de Aluminé explicó que para el aniversario se previeron «distintas actividades para toda la familia». Entre ellas el concurso de la mejor empanada (hoy), que llegó con tres finalistas y una convocatoria que calificó de «muy buena» para la localidad, y la fiesta cervecera, que tuvo al polideportivo como «el corazón de la fiesta».

La entrega de medallas y reconocimientos fue uno de los momentos destacados de la jornada de ayer. Foto: Fiorella Ciaramaría.

El Festival Provincial de la Cerveza Artesanal por su parte, nació en 2014 con el objetivo de generar espacios de formación y capacitación para los productores de cerveza artesanal, y se consolidó como uno de los eventos más esperados del calendario de la localidad. La edición anterior se había realizado en diciembre de 2025 con la participación de 18 productores de toda la provincia, y esta vez la cita se adelantó a octubre y coincidió con los festejos.

La premiación del concurso

Uno de los momentos centrales de la noche fue la entrega de los reconocimientos del Concurso Neuquino de Cervezas Artesanales, cuyas jornadas de evaluación se desarrollaron el miércoles 21 y el jueves 22, y en el que participar es un requisito para las cervecerías que quieren instalar un stand en el festival. Los productores subieron al escenario uno por uno a recibir certificados impresos con medallas de bronce, plata y oro, entre aplausos del público.

Las cervecerías participantes recibieron medallas de oro, plata y bronce por la calidad de sus elaboraciones, evaluadas por un jurado especializado. Foto: Fiorella Ciaramaría.

Participaron cervecerías de Plottier, Cutral Có, Aluminé, Villa Pehuenia, San Martín de los Andes, Junín de Los Andes, Villa La Angostura y Andacollo, entre otras localidades. Entre las cervecerías distinguidas con oro estuvieron Fenris, de San Martín de los Andes, por su bock, Nüske, por su cerveza ahumada (smoked beer), Soto, por su stout, un estilo oscuro y de cuerpo robusto, y Luna, en la categoría IPA, un estilo caracterizado por su fuerte presencia de lúpulo, el ingrediente que le aporta amargor y aroma.

La organización entregó además menciones especiales a dos estilos que, según explicó, la Argentina logró que fueran reconocidos como propios en la guía de estilos de cerveza, tras años de trabajo de los cerveceros, algo que pocos países de Latinoamérica consiguieron. La mejor IPA Argenta quedó, según contó su maestro cervecero, para Fenrris, de San Martín de los Andes.

El título de cervecería del año, que se define sumando las medallas obtenidas durante todo el concurso y promediándolas según la cantidad de muestras presentadas, quedó para Goya, que fue ovacionada por el público presente.

Alejandra Lomo, jueza directora, sostuvo que el encuentro significa para los productores «un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo, a los sueños, a la capacitación», y destacó que los cerveceros se forman de manera permanente para que la gente pueda disfrutar de mejores productos. «Argentina tiene muy muy buenas cervezas artesanales«, afirmó, y agradeció el apoyo del municipio y de la Secretaría de Turismo, que según dijo siempre brindan lo mejor para que el jurado pueda hacer su trabajo.

Vecinos y visitantes

Entre quienes se acercaron desde temprano hubo vecinos de Aluminé, como Perla, Héctor y Jorge, que contaron que fueron «por curiosidad», con la idea de recorrer los puestos, tomar una cerveza y escuchar un poco de música. Además agregaron que hasta ese momento la estaban pasando «muy bien».

También estuvieron Sebastián y Juan, dos jóvenes aluminenses, el primero de los cuales fue a acompañar a su compañera, que tenía un puesto en la feria, y a disfrutar del evento. Empezaron la noche con una cerveza de la región, una Dublín de Villa Pehuenia, y contaron que recién estaban arrancando. Dijeron que pensaban quedarse «hasta el final» y que, a pesar del frío provocado por la humedad, «por suerte está lindo igual, no está lloviendo». No habían ido a ver a ninguna banda en particular, sino a disfrutar de la noche.

Los productores cerveceros

Una de las cervecerías más premiadas de la noche fue Fenris, de San Martín de los Andes, cuyo maestro cervecero, Ramiro, contó que empezó haciendo cerveza casera en 2008 y que, tras cinco años de experimentar en su casa, dio el paso comercial en 2013, por lo que el emprendimiento ya tiene 13 años. Lo que distingue a su propuesta, según explicó, es «una cartera de estilos bastante amplio», que incluye cervezas lager, tostadas, lupuladas, inglesas y belgas, entre otras.

Ramiro, maestro cervecero de Fenris, de San Martín de los Andes, comenzó a elaborar cerveza en su casa en 2008 y cinco años después convirtió su pasión en un emprendimiento. Foto: Fiorella Ciaramaría.

En el concurso, Fenris obtuvo dos medallas de oro, una por su bock, un estilo de lager alemán de perfil maltoso, y otra por una IPA elaborada con lúpulo Néctar, de origen neozelandés. Sumó además dos platas, una de ellas por la English Pale Ale, un estilo inglés que define como su «insignia», y dos bronces, por una Scottish, un estilo escocés también maltoso, y por una Pilsner.

Ramiro agregó que su IPA patagónica, elaborada con lúpulo de El Bolsón, fue elegida además como la mejor IPA Argenta del concurso, y fue justamente la cerveza que le recomendaría a un turista que recién llega a la zona.

Juan Pablo, de Cerveza Aluminé, contó que es el cuarto dueño de una marca que tiene más de 15 años en el mercado y que él lleva adelante hace siete. La definió como «genuina» y artesanal, y explicó que trabaja con lúpulo y maltas de buena calidad, una combinación que, según dijo, el público del pueblo elige bastante.

Al ser consultado sobre qué cerveza recomendaría a los turistas, destacó la IPA, la variedad más vendida, que se caracteriza por su sabor lupulado y sus notas aromáticas y cítricas. En cuanto a la respuesta del público, señaló que la actividad de ayer comenzó de manera gradual, con la llegada de los primeros visitantes durante la noche, y que luego hubo una mayor concurrencia a medida que avanzó la jornada.

La feria de emprendedores

Los puestos de Aluminé Emprende son, según explicó la secretaria de turismo, «un espacio que venimos todo el año trabajándolo con los emprendedores y los productores locales» para que la gente pueda vender y dar a conocer sus productos.

Allí, Claudia Paine, de Aimé Artesanías, ofreció cremas, champú, champú sólido y aceites naturales elaborados a base de cera de abejas y hierbas, algunas traídas del Alto Valle y otras recolectadas en Aluminé, donde vive desde hace tres años.

Oriunda de Ingeniero Huergo, contó que su emprendimiento nació cuando una mujer le enseñó a preparar cremas naturales, y que desde entonces fue sumando champús y aceites. Recomendó especialmente las cremas, que según aseguró no tienen ningún químico.

Paine es además lonko de su comunidad mapuche desde hace seis años, y dijo sentirse «muy agradecida con la gente» de Aluminé por el recibimiento que tuvo, tanto como persona como autoridad originaria. Sobre la respuesta del público en la feria, aseguró que «muy bien», porque ya la conocen y también se acercó gente de otras localidades.

Omar Alberto «Chochi» Carra, pampeano de General Acha que vive en Aluminé desde hace 31 años, tornero y artesano desde los 14, exhibió espuelas, estribos, cuchillos, chairas y piedras de afilar, herramientas pensadas para el trabajo en el campo y que, según dijo, están hechas «con mucho amor». A sus 72 años, contó que sigue trabajando no por necesidad sino por «una paz interior», y que le da orgullo compartir la feria con jóvenes emprendedores, algo que, según expresó, «da esperanza».

Explicó que muchos visitantes miran y preguntan precios en el puesto, y luego compran en su taller de la calle 4 de Caballería 33, a la entrada del pueblo, por tratarse de piezas costosas, con cuchillos de entre 80.000 y 200.000 pesos, espuelas de alrededor de 80.000 y estribos de 60.000. A los turistas les pidió que se lleven «la impronta que tiene Aluminé, el paisaje, el estilo de vida», y subrayó que en el pueblo se puede vivir con tranquilidad.

Lo que sigue y la invitación a quedarse

Para el resto del fin de semana, el municipio anticipó espectáculos musicales durante la noche de hoy y actividades en el predio de Julián Parra, muy cercano al centro de la localidad, donde se concentrarían las destrezas criollas y la parte «más cultural, folclórica», que según destacó Luengo es «otro de los fuertes» de Aluminé.

En la misma línea, la referente de turismo remarcó que las cervezas artesanales son «de excelente calidad, muy variadas» y que los eventos «impulsan» la ocupación hotelera, con el objetivo de que «la economía local pueda moverse un poco más». La invitación, agregó, también apuntó a quienes todavía no conocen la localidad, para que aprovechen estos eventos y «elijan estar dos o tres días más» para recorrer «todo lo que el departamento ofrece».

La segunda y última jornada del festival será hoy también desde las 19, en el mismo predio, con el tradicional concurso a la mejor empanada de Aluminé.