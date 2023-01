A 7 años de la detención de Milagro Sala: quiénes son los dirigentes que piden el indulto

Dirigentes políticos y sindicales expresaron hoy su solidaridad con la dirigente social y referente de la Túpac Amaru Milagro Sala, al cumplirse siete años de su primera detención, reiteraron el pedido de libertad a través de un indulto y coincidieron en que se trata de un caso de «persecución judicial» que «lesiona la democracia».

«Quiero sumarme al abrazo a Milagro y al pedido para que sea definitivamente el camino del indulto el que abra las puertas de la libertad», manifestó el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, durante una conferencia de prensa convocada por el Comité por la Libertad de Milagro Sala con el apoyo de organismos de Derechos Humanos en la sede de ATE Capital.

El legislador fundamentó que «cuando no se cumple la ley, se vulneran los derechos humanos o el Estado de derecho y las garantías constitucionales en una provincia, le compete al Presidente de la Nación».

Por su parte, el secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano, opinó que «la democracia está en terapia intensiva porque hay un poder judicial que atenta contra ella de manera permanente».

«Cuando el Poder Judicial no funciona, ¿quién es el que nos garantiza el derecho como ciudadanos? Milagro no puede estar ni un día más presa», sostuvo Catalano.

En tanto, la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Diaz, quien también se hizo presente. advirtió que Sala «estaba reclamando el derecho al trabajo y a la vivienda de sus conciudadanos, como hizo siempre, militó toda la vida por los derechos de su pueblo y eso es lo que la llevó a la detención».

Otros referentes también alzaron su voz en las redes sociales al cumplirse siete años de la detención de Sala por liderar un acampe, y denunciaron el «accionar persecutorio» que padece por parte del Gobierno provincial encabezado por el radical Gerardo Morales.

«Milagro está presa hace 7 años. Presa por ser una dirigenta mujer, negra, coya y peronista. Por no haber traicionado jamás al pueblo y por haber luchado incansablemente», afirmó la diputada del FdT Gabriela Estévez desde su cuenta de Twitter.

Y remarcó: «Milagro Sala está presa porque la Mafia Judicial nunca le va a perdonar todo eso».

Desde esa misma red social el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FeTIA), Pedro Wasiejko, expresó: «seguimos reclamando su libertad como hicimos desde el primer día».

«Su detención constituyó el laboratorio de una persecución que aún hoy sigue lesionando nuestra democracia», consideró Wasiejko.

También el presidente del Partido de la Concertación FORJA y vicepresidente de ENACOM, Gustavo López, reclamó libertad para la dirigente social y tuiteó: «Pedimos Indulto Ya».

Milagro Sala: «hoy» le «gustaría» un «indulto»

Ayer, la dirigente social Milagro Sala reiteró sus deseos de recibir el «indulto» y consideró que el fallo de la Corte Suprema que ratificó su condena se trató de un «acuerdo político» con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, al cumplirse siete años de su detención.

«Si me preguntaban hace dos años sobre el indulto, hubiese dicho que no. Que no al indulto porque tenía una pequeña esperanza que la Corte Suprema revise el expediente de pies a cabeza«, expresó Sala en una entrevista brindada hoy al diario Página 12.

Pero manifestó que «hoy» le «gustaría» un «indulto». La dirigente recordó el fallo del máximo tribunal de diciembre pasado donde dejó firme la condena a 13 años de prisión en su contra en el marco de la causa «Pibes Villeros», en la cual se la acusó por asociación ilícita y defraudación al Estado.

Sala afirmó que ese dictamen «es una confirmación política, un acuerdo con Morales», y lamentó que desde la Corte «no se tomaron el trabajo de revisar» la causa.

Asimismo, remarcó que tanto ese fallo como el de la coparticipación en favor de la ciudad de Buenos Aires en su disputa contra el Gobierno nacional «ha demostrado que la Corte tiene colores políticos».

Además, la referente de la Tupac Amaru afirmó que desea «rendir cuentas» ante la Corte Interamericana (CIDH) para mostrar «todo el trabajo que hicimos, de todas las construcciones, que nunca robamos nada».

El CELS denunció el «uso político del encarcelamiento» de Milagro Sala

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló hoy que en la detención de la dirigente social Milagro Sala se da un «uso político del encarcelamiento» a través de la «construcción de una sucesión de acusaciones para disciplinarla», y reiteró que el «hostigamiento político y judicial» que sufre la referente de la Tupac Amaru afecta su salud.

«Fue detenida en enero de 2016 por participar en un acampe. Desde entonces se construyó una sucesión de acusaciones con el fin de disciplinarla a ella y a su organización», sostuvieron desde el CELS a través de un comunicado donde denunciaron además que «el escenario de persecución y hostigamiento por parte del Poder Ejecutivo provincial y de autoridades judiciales persiste con consecuencias para su salud física y psíquica».

Al cumplirse hoy siete años de la primera detención de la dirigente, el organismo advirtió que el hostigamiento ejercido sobre su persona «estuvo acompañado por situaciones de humillación pública y privada, como haber recibido notificaciones judiciales cuando estaba en la cama de un hospital durante una internación».