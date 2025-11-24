A los 84 años, murió Juan José Mussi: de la intendencia de Berazategui a Secretario de Ambiente de la Nación

El histórico dirigente peronista Juan José Mussi murió este lunes a los 84 años de edad. Fue una figura central en Berazategui, donde ocupó la intendencia en seis ocasiones, y también se desempeñó como Secretario de Ambiente de la Nación. Su muerte generó pesar en el ámbito político nacional y bonaerense.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales por distintos referentes del Partido Justicialista, quienes enviaron mensajes de condolencias a su familia. Mussi, además de su extensa trayectoria municipal, tuvo un rol destacado en el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner.

La exmandataria fue una de las primeras en manifestar su pesar en redes sociales. Según expresó Cristina Kirchner, Mussi fue un «gran e histórico intendente de Berazategui» y «peronista de toda la vida», recordando su gestión como Secretario de Ambiente de la Nación.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también se sumó a las condolencias, lamentando la partida de un «militante incansable y referente histórico del peronismo». Kicillof destacó a Mussi como un compañero «ejemplar, solidario y comprometido con los derechos de nuestro pueblo», y envió un abrazo a sus familiares y vecinos de Berazategui.

Trayectoria política de Juan José Mussi

Mussi, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata, inició su carrera política en el Consejo Deliberante de Berazategui. Su primer acceso al poder local se dio en 1987, cuando fue elegido intendente de la mano de Antonio Cafiero, quien ese mismo año ganó la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

Luego su camino siguió en la función pública en el Ministerio de Salud provincial en 1994, por invitación del entonces gobernador Eduardo Duhalde, y mantuvo su puesto hasta la gestión de Felipe Solá, concluyendo su participación en el 2002.

Al año siguiente, en 2003, retomó la intendencia de Berazategui, puesto que ejerció hasta 2010. En aquel momento, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo convocó para integrar su equipo ministerial a nivel nacional.

En 2019, presentó su candidatura nuevamente a la intendencia del partido, en el que en ese período gobernaba su hijo, Patricio Mussi. Fue elegido para el período 2019-2023, y más tarde fue reelecto, con mandato hasta el año 2027.