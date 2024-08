A los petroleros, les hubiera gustado que los invitaran a la cumbre empresaria con Javier Milei

El secretario General del Sindicato Petrolero, Marcelo Rucci, no se anduvo con rodeos: “No apoyamos la Ley de Bases porque no hay un solo artículo que sea beneficioso para los trabajadores, y yo represento a trabajadores. No puedo estar de acuerdo nunca”.

El secretario general del Sindicato Petrolero al ser consultado sobre la nueva legislación que, según él, afecta directamente a quienes trabaja bajo su amparo, dijo, además, que hubiera sido gratificante que lo invitara el presidente Javier Milei a la reunión con los dueños de las empresas petroleras en Loma Campana.

Rucci subrayó que la ley había sido aprobada sin considerar los intereses de los trabajadores. Señaló que durante los momentos más duros, como la pandemia y las distintas crisis de la industria, los trabajadores siempre habían estado presentes, y que era injusto que ahora se les impusieran condiciones que los perjudicaban.

“Hemos acompañado a la industria y al país en los peores momentos, y creo que era un acto de justicia que se nos excluyera de algunos ítems en nuestros recibos de sueldo”, dijo con relación a que el personal que trabaja en los yacimientos fuera excluido del pago del Impuesto a las Ganancias.

Cuando se le preguntó sobre la visita de Javier Milei a la provincia el jueves, Rucci fue contundente: “Hubiera sido importante que nos invitara a la reunión con las empresas. Al final de cuentas, los trabajadores son quienes hacen posible que Vaca Muerta sea una realidad”.

Aunque reconoció la importancia de la presencia del presidente en el yacimiento, Rucci lamentó que los trabajadores no fueran considerados en la reunión, una omisión que no cayó bien entre los petroleros.

En cuanto a su relación con el gobierno provincial, Rucci expresó que mantenía una buena comunicación con Rolando Figueroa, el actual gobernador de Neuquén.

A pesar de las diferencias que pudieran surgir, valoró el diálogo y la disposición para consultar sobre asuntos importantes para la provincia.

“Somos personas de consulta, eso es lo bueno. Hoy le toca estar al frente de la provincia, y le deseo la mayor de las suertes porque si le va bien a él, nos va bien a todos”, describió Aprovechó para criticar a quienes, según él, han puesto en estado de abandono al Movimiento Popular Neuquino (MPN) por conveniencia política.

“Después de la derrota, algunos se sacaron la careta y saltaron al calor del poder. Esas personas no representan los intereses de los neuquinos ni de los trabajadores”, afirmó.

Dejó claro que, aunque no había sido convocado dentro del MPN, seguiría trabajando por la provincia.

Finalmente, sobre su posición frente a la Confederación General del Trabajo (CGT) en Neuquén, Rucci fue escéptico. Aunque había sido invitado a participar, declinó la oferta al considerar que la organización sigue dependiendo demasiado del centralismo porteño, lo que, a su juicio, limita su efectividad en la provincia.

“No me gusta que me usen. Tengo la responsabilidad de representar a mis compañeros, y no me interesa otra cosa que no sea eso”, sentenció.