«A ver si me esperan a los tiros»: la polémica frase de Cúneo Libarona, en la previa a su visita a Rosario

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, generó un revuelo previo a su visita a Rosario, donde se enfocará en la implementación de reformas legales y su participación en jornadas de derecho penal. Sin embargo, su presencia no estará exenta de polémica, especialmente por su pasado en el ámbito judicial y sus conexiones con casos emblemáticos de la ciudad. A principios de abril, está previsto que visite la región.

“En estos días viajamos con un equipo a Rosario, no digo el día a ver si me están esperando a los tiros«, dijo Cúneo Libarona, al detallar la reforma procesal penal. El comentario no cayó nada bien en la ciudad, donde el estigma narco comienza a acorralar la economía y el funcionamiento de Rosario.

Además de sus responsabilidades ministeriales, el ministro tiene una extensa trayectoria como abogado penalista en Rosario. En el pasado, defendió a figuras destacadas como Eduardo López, expresidente de Newell’s, y Mario Segovia, conocido como «el rey de la efedrina».

Segovia, representado por Cúneo Libarona, fue acusado de ser uno de los principales actores en el negocio de la efedrina en Rosario. Aunque Cúneo Libarona intentó derribar las acusaciones, Segovia fue condenado a 17 años de prisión. Sin embargo, Cúneo Libarona también estuvo involucrado en la defensa de otros casos emblemáticos, como el del empresario Sergio Tasselli y el Grupo Olio.

Cúneo Libarona y un viaje para trabajar en el nuevo sistema procesal penal de Rosario

Cúneo Libarona viajará a Rosario para trabajar en la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal en la justicia federal de esta ciudad, que enfrenta serias dificultades en varios planos, como el de la infraestructura, pero también con fuertes internas y cuestionamientos dentro de un fuero que transita a una nueva dimensión con el sistema acusatorio.

Más allá del declarado resguardo del ministro de Justicia para eludir su agenda en Rosario, la Universidad Católica Argentina difundió luego que Cúneo Libarona va a dar una charla en el marco de las jornadas “Especialización en Derecho Penal” junto al rector, Luis María Caterina.

Cúneo Libarona volverá a Rosario: un viejo conocido de emblemáticas defensas

En su rol de abogado penalista, Cúneo Libarona tiene una extensa relación con Rosario, desde hace más de década, cuando fue el abogado defensor del expresidente de Newell’s Eduardo López. El exdirigente, que murió en 2018 a los 65 años, nunca fue condenado por las causas de administración fraudulenta que enfrentó por desmanejos económicos durante los 14 años que estuvo al frente de la institución.

A partir de ese momento, según contaron varias fuentes del ambiente judicial, el actual ministro de Justicia empezó a trabar una relación con el abogado Carlos Varela, que luego sería durante un tiempo defensor de integrantes de la banda de Los Monos. Este letrado, uno de los más importantes de la ciudad, fue sólo en esa causa abogado corresponsal de Cúneo Libarona, que en los últimos tiempos –según confirmó el propio ministro a LA NACIÓN- trabajaba con el abogado Jorge Ilharrescondo, con quien da clases en la universidad.

Cúneo Libarona ejerció además la defensa en dos casos emblemáticos de clientes históricos de su estudio: el empresario Sergio Tasselli y el Grupo Olio, una compañía cerealera que operaba la planta de Vicentín tras el default y la convocatoria de acreedores de la sociedad originaria de Avellaneda. Según aclaró a este diario, la defensa de estos empresarios estuvo a cargo de su “corresponsal” Jorge Ilharrescondo.

La causa que lo tiene a Taselli como imputado reveló una trama de supuesta corrupción en la propia justicia rosarina, que se cristalizó como un espejo en otra causa que tuvo como uno de los principales acusados al senador Armando Traferri. Actualmente, el caso está en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que debe decidir si se abre o no una investigación, algo poco usual en esa instancia.

Taselli adquirió a fines de los 90 la exElectrocolor, empresa que cerró y se rebautizó como Petroquímica Bermúdez. Luego retomó la producción hasta que la seguridad fue insostenible y la fábrica se clausuró en 2013. Fue tomada por los trabajadores que sufrieron aprietes de patovicas. Luego quedó abandonada, con más de mil tambores de residuos altamente tóxicos. Parte de esos tanques con cloro gaseoso, muy contaminante, desaparecieron.

Hasta el 11 de diciembre, día en que juró como ministro, Cúneo Libarona ejerció la defensa de Ariel Olio, titular del grupo Olio, una empresa agropecuaria que operó la planta de Vicentín, luego del default, y que fue denunciado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por no liquidar unos 700 millones de dólares de divisas. La sospecha era que esta compañía, que nació en Barranqueras, Chaco, pero que tiene sus oficinas en Rosario, “trabajaba” esos dólares que debía liquidar con el Contado con Liqui. Olio fue absuelto y la empresa tuvo que pagar apenas una multa de 2.000.0000 de dólares.

