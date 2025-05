Aclaración sobre la única ruta de hormigón que se construye en Añelo

En respuesta a una publicación del Diario Río Negro, la unión transitoria de empresas CN Sapag S.A., Servipet S.A. y RJ Ingeniería S.A. comunicó que la obra en las Rutas Provinciales N°7, N°17 y su vinculación urbana en Añelo no se encuentra abandonada.

Según la información proporcionada, los trabajos continúan en desarrollo bajo supervisión de Vialidad Provincial y UPEFE, con un avance que supera el porcentaje estipulado por la curva de inversión.

El informe técnico indica una ejecución del 57% del total proyectado. La obra es de hormigón y está pensada para soportar el intenso tránsito de vehículos petroleros que, como es evidente en las rutas de asfalto, se ahuecan y se rompen.

La obra involucra a 130 trabajadores de manera directa y a más de 50 personas en tareas indirectas a través de proveedores de servicios, según indicó el consorcio constructor.

En el sitio operan más de 20 equipos viales y 35 camiones, con un movimiento mensual de 60.000 metros cúbicos de suelo y la colocación de más de 2.000 metros cúbicos de hormigón, se apuntó.

La extensión de los plazos responde a la necesidad de rediseñar la traza, como consecuencia de la instalación de ductos posteriores a la aprobación original del proyecto. La obra originalmente comenzó en 2021 Estas interferencias obligaron a modificar la planificación sin interrumpir la ejecución de los trabajos.

La obra de hormigón es la línea roja

Alta circulación de vehículos

La obra se desarrolla en el centro operativo de Vaca Muerta, donde la alta circulación de vehículos pesados impone restricciones y cuidados específicos. La obra atraviesa la zona de mayor producción de Vaca Muerta porque es vecina de Loma Campana, el primer yacimiento comercial de Vacac Muerta.

Los responsables también señalaron una confusión presente en la nota periodística, donde se asocia erróneamente el proyecto de las Rutas N°7 y N°17, conocido como “ByPass de Añelo”, con la “Circunvalación Petrolera”, correspondiente a la pavimentación de la Ruta Provincial N°8. Ambos proyectos poseen carácter complementario, pero no corresponden al mismo desarrollo ni comparten trazado.

La unión de empresas invitó a los medios a visitar el lugar y verificar el progreso. Asimismo, se ofrecieron canales de contacto por correo electrónico, teléfono y redes sociales, con actualizaciones visuales publicadas semanalmente a través de una cuenta oficial de Instagram.