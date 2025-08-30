Actualizaron los requisitos para las elecciones barriales de Plaza Huincul

En Plaza Huincul se actualizó la ordenanza que regula los comicios barriales. Se cambiaron aspectos relacionados a las condiciones de los votantes desde los 16 años y los requisitos que tienen que cumplir las y los candidatos de cada barriada. La norma que rige desde 2016 se fue modernizando a lo largo de estos años. Los cambios fueron aprobados por unanimidad de los concejales y ya están en vigencia.

Las y los concejales huinculenses aprobaron por unanimidad la ordenanza que reglamenta la realización de las elecciones barriales. La primera modificación está relacionada a los electores -es el artículo 6° de la 1520/16- que especifica cuáles son los requisitos para votar.

En este caso, las y los vecinos tienen que tener 16 años o más (la anterior especificaba que debían estar emancipados); ser residente efectivo dentro del ejido barrial. Y para este último requisito se reconocerá el último domicilio que conste en el DNI de cada poblador.

El segundo cambio está vinculado con las y los candidatos y la puesta en vigencia de leyes provinciales, sobre la conducta de las personas que tienen obligaciones alimentarias; y las situaciones de violencia de género.

En tal sentido, con la modificación, el artículo 19° indica que los postulantes a los cargos electivos, se agregó que, además de presentar certificado de antecedentes; de libre de deuda de impuestos y o tasas municipales (que ya figuraban) y libre de deuda contravencional; tiene que tener el certificado que acredite no estar incluidos en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos, según la Ley Provincial 2.333, y el certificado de no inscripción en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género de acuerdo a la ley provincial 3.233.

El resto de los requisitos de este artículo continúa igual: residencia en el barrio en el que se postulan, según el último padrón electoral nacional vigente, contar con domicilio efectivo en la jurisdicción barrial de acuerdo al DNI. Y los extranjeros se les pide residencia mínima de tres años continuos.

El mismo día para todos los barrios

En cuanto a la convocatoria a elecciones, (artículo 46°) se indica que el Ejecutivo convocará simultáneamente a todos los barrios y un día domingo. Hasta ahora, cada barriada tenía el acto eleccionario en fechas distintas.

Se aclaró que la convocatoria se deberá hacer 90 días antes de la finalización del mandato de la comisión directiva, con la fecha de las elecciones, el lugar de funcionamiento de las mesas. En cuanto a la junta electoral, tendrán que reunirse 35 días antes de la fecha fijada para los comicios.