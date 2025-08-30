Suspendieron por las lluvias y tormentas un gran evento en Neuquén: se reprogramó la fiesta en el Ruca Che

Por la lluvia, suspendieron un evento en el Ruca Che. Foto: Gentileza Neuquén Informa.

Por las condiciones climáticas, se suspendió este sábado 30 de agosto la fiesta de reinauguración del estadio Ruca Che de Neuquén. Así fue indicado desde la organización. Durante toda la jornada se esperan lluvias y hay una alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

Aún no se indicó para cuando fue reprogramado el evento que celebraba los 30 años del sitio neuquino, sede de eventos culturales y deportivos emblemáticos.

Las obras que se hicieron en el estadio Ruca Che de Neuquén

Desde Provincia informaron que se hizo una remodelación integral del estadio. Demandó 340 millones de pesos y más de un año de trabajo. El sitio se inauguró en el Torneo de las Américas de 1995 por donde pasaron figuras como “Manu” Ginóbili, el “Chapu” Nocioni, y Luis Scola.

La lista de mejoras incluyó cambios de piso, arreglos en le techo, pintura interior y exterior, renovación de cartelería, parquizado, modernización de luminarias, nuevos cerámicos en pasillos, vestuarios y oficinas, remodelación de la Sala VIP “Oscar ‘Loco’ Ibañez”, optimización de accesos y la creación por primera vez de un guardarropa.

Tormenta de Santa Rosa con alerta por lluvias y nevadas en Neuquén

Las zonas afectadas con alerta por lluvias y nevadas en Neuquén, durante la tormenta de Santa Rosa: