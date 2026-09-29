Nicolás Varrone confirmó cómo seguirá su carrera profesional en el automovilismo

El argentino no descarta volver al radar de la F1 a través del equipo Cadillac.

Luego de su abrupta salida de la Fórmula 2, la categoría telonera de la F1, el argentino Nicolás Varrone anunció en las últimas horas cómo seguirá su futuro inmediato en el deporte motor profesional.

El bonaerense de 25 años, que luego de su participación en el «Madring Circuit» decidió no continuar formando parte del Van Amersfoort Racing y abandonar la F2, participará de Petit Le Mans, una competencia de 10 horas que se disputará en el circuito de Road Atlanta, en Estados Unidos, y marcará el cierre de la temporada 2026 de IMSA, el principal campeonato de resistencia de ese país.

Varrone, que no descarta regresar al mundo de los monoplazas y retomar en camino en la escala de la F1, se sumará al Corvette N° 4 de Pratt Miller Motorsports para la definición del campeonato IMSA, y de esta manera será protagonista de una de las pruebas más emblemáticas del país norteamericano.

El Covette que tripulará Varrone en los Estados Unidos.

A diferencia de las carreras convencionales, donde prima mayormente la velocidad, en las pruebas de resistencia los pilotos se alternan al volante del mismo auto durante varias horas.

El bonaerense, campeón en el pasado de las míticas 24 de Le Mans, la competencia más importante de resistencia del mundo, volverá a subirse al Corvette Z06 GT3.R de Pratt Miller Motorsports, equipo con el que ya tuvo experiencia en el pasado.

Nico, que compartirá la conducción junto a Tommy Milner y Nicky Catsburg, hizo el anuncio oficial a través de sus redes sociales: “Petit Le Mans este finde! De vuelta al Corvette Z06 GT3 para la definición de campeonato de IMSA junto a Pratt Miller Motorsports. Feliz de volver con este grupo en estas míticas 10 horas y ayudarlos a conseguir el título!”.