El Gobierno oficializó al nuevo secretario de Discapacidad en reemplazo a Alejandro Vilches: quién es Pablo Di Liscia

El Gobierno nacional formalizó este lunes, a través del Decreto 1095/2026, la designación de Pablo Hernán Di Liscia como nuevo Secretario Nacional de Discapacidad dentro de la órbita del Ministerio de Salud.

La medida oficializa además la salida de Alejandro Alberto Vilches, cuya renuncia fue aceptada a partir del 21 de septiembre de 2026. El cambio de mando, que lleva la firma del presidente Milei y del ministro Mario Iván Lugones, se concreta en medio de un fuerte debate político por los recortes previstos para el área en el Presupuesto 2027.

Claves del recambio en Discapacidad:

Nuevo titular: Pablo Hernán Di Liscia, ejecutivo con más de tres décadas de experiencia y ex titular de IOMA. Su designación rige desde el 22 de septiembre.

Pablo Hernán Di Liscia, ejecutivo con más de tres décadas de experiencia y ex titular de IOMA. Su designación rige desde el 22 de septiembre. Funcionario saliente: Alejandro Vilches, quien dejó el cargo acorralado por la polémica de los fondos.

Alejandro Vilches, quien dejó el cargo acorralado por la polémica de los fondos. El conflicto de fondo: Ajustes proyectados en el Presupuesto 2027 que desataron críticas tanto de la oposición como del propio bloque oficialista.

Acá el decreto completo de la oficialización de Pablo Di Liscia.

¿Quién es Pablo Di Liscia? El perfil del nuevo secretario de Discapacidad

Di Liscia cuenta con una amplia trayectoria en dirección, gestión operativa y transformación organizacional. En el ámbito público, su experiencia más destacada fue al frente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019, gestionando la cobertura de más de 2,2 millones de afiliados. Previamente, ocupó diversos cargos directivos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo la Subsecretaría de Higiene Urbana y la Dirección General de Reforma Administrativa.

Desde el Ministerio de Salud adelantaron que la nueva administración se centrará en mejorar el acceso a las prestaciones y fortalecer los controles internos. Un punto clave de su agenda será hacer un uso más eficiente de los recursos y dar continuidad a la estricta auditoría de las pensiones por invalidez laboral, un mecanismo impulsado por el Gobierno para detectar irregularidades y fraudes.

¿Por qué renunció Alejandro Vilches y qué reclaman los beneficiarios?

La salida de Vilches expuso las fricciones internas que generó el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso. Las proyecciones del Ejecutivo incluyeron nuevos ajustes sobre las partidas destinadas a discapacidad, lo que despertó cuestionamientos liderados incluso por figuras del oficialismo, como la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. Ante la presión, la Casa Rosada admitió que podría revisar la distribución de estos fondos.

El malestar también se hizo sentir en la sociedad civil. La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo, visibilizó el temor de las familias ante posibles modificaciones a la ley de emergencia aprobada en 2025. «Es letal la desregulación del nomenclador», advirtió tajante durante una entrevista radial, dejando en claro el impacto directo que tendrían los recortes en la vida de los pacientes.

En paralelo a la tensión presupuestaria, el oficialismo busca avanzar en la Cámara de Diputados con un proyecto integral para reemplazar la actual ley de emergencia. La propuesta, según detalla su primer artículo, apunta a dotar de «previsibilidad, transparencia y eficiencia» a las políticas públicas de forma permanente, abarcando ejes sanitarios, educativos, de transporte y de protección social.

A contramano de los temores generados por el Presupuesto, esta iniciativa legislativa asegura que la pensión no contributiva por discapacidad se mantendrá y continuará ajustándose mensualmente por inflación. Como novedad impulsada por la oposición, los beneficiarios podrán cobrar la pensión en simultáneo con un empleo registrado, siempre que el sueldo no supere los dos salarios mínimos. Además, se garantizará la cobertura médica ininterrumpida y se otorgarán beneficios impositivos a los empleadores que sumen a personas con discapacidad a sus equipos de trabajo.