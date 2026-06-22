Adrián Ravier inicia sus funciones: reunión con Manuel Adorni, perfil de la vocería y la primera conferencia de prensa

El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, inició este lunes su nuevo rol en el Poder Ejecutivo con una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, su antecesor en el cargo.

Los funcionarios ultimaron detalles antes del desembarco formal relativos al puesto, el alcance del área y el perfil que tendrá el área.

Manuel Adorni se reunió con Adrián Ravier

Se trata del primer contacto del actual diputado pampeano que pedirá licencia en la banca para asumir su nuevo compromiso tras la designación del presidente Javier Milei que busca motorizar la comunicación empantanada por la polémica abierta por el ministro coordinador, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Fuentes al tanto del intercambio revelaron que no se descarta la organización una conferencia de prensa para esta semana en la que el portavoz presidencial se presentará ante los periodistas acreditados, indicó Noticias Argentinas.

Lo cierto es que la elección de Ravier, de vínculo directo con el mandatario, apuesta a aceitar la comunicación en materia económica y reactivar la Vocería Presidencial que se encuentra temporalmente suspendida a raíz de la causa judicial que investiga al ministro coordinador.

Desde Balcarce 50 anticiparon además que habrá nuevos cambios en la administración libertaria que podrían ser anunciados en las próximas horas. Uno que comunicó Adorni este lunes fue que Javier Lanari dejará de ser el secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno.

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