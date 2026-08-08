Lionel Messi arribará a Rosario después de las 20 para despedir a su padre

Lionel Messi arribaría este sábado a Rosario entre las 20 y las 20.30 para acompañar a su familia y despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años luego de atravesar un delicado estado de salud durante los últimos meses.

La llegada del capitán de la Selección argentina se produciría en medio de un fuerte hermetismo familiar. Según la información preliminar, no habría una ceremonia velatoria abierta al público y el entorno buscaría transitar la despedida en la más estricta intimidad, lejos de la exposición mediática.

A qué hora llegaría Lionel Messi a Rosario

De acuerdo con las primeras informaciones, Messi arribaría a su ciudad natal alrededor de las 20, con una ventana estimada hasta las 20.30.

El futbolista viajaría para reencontrarse con su madre, Celia Cuccittini, sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, y el resto de sus seres queridos en uno de los momentos más difíciles para la familia.

Durante los últimos meses, Lionel había seguido de cerca la evolución del estado de salud de su padre, quien recibió atención médica en Rosario.

Dónde serían despedidos los restos de Jorge Messi

En cuanto a la despedida, el cuerpo de Jorge Messi sería inhumado en el cementerio Parque del Solar, en la zona de Villa Gobernador Gálvez.

Sin embargo, los detalles y horarios se mantienen bajo un fuerte hermetismo y hasta el momento no fueron comunicados oficialmente por la familia.

La decisión estaría relacionada con el deseo del entorno de preservar la intimidad y evitar una despedida multitudinaria, teniendo en cuenta la enorme repercusión que generó la noticia tanto en la Argentina como en el exterior.

La familia Messi busca preservar la intimidad

Desde que trascendió la muerte de Jorge Messi, las muestras de pesar y los mensajes de acompañamiento se multiplicaron desde diferentes lugares del mundo.

Clubes, federaciones y distintas instituciones relacionadas con la trayectoria deportiva de Lionel expresaron sus condolencias y acompañaron públicamente a la familia.

En Rosario, mientras tanto, el círculo íntimo busca mantenerse alejado de la exposición. La llegada de Lionel Messi estaría prevista para este sábado por la noche y la despedida de Jorge se desarrollaría exclusivamente en el ámbito familiar, sin velatorio público y bajo absoluta reserva.