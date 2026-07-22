El Gobierno abrió las ofertas para concesionar casi 4 mil kilómetros de rutas nacionales

El Gobierno nacional abrió las ofertas económicas para concesionar casi 4 mil kilómetros de rutas nacionales, como parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. El proceso contempla ocho tramos distribuidos en 11 provincias y prevé un esquema de inversión 100% privada.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien informó la apertura a través de una publicación en su cuenta de X. Según indicó, se trata de un avance del proceso para concesionar corredores utilizados por el transporte de producción, el comercio, el turismo y la integración regional.

Red Federal de Concesiones: qué rutas y provincias están incluidas

La tercera etapa contempla ocho tramos que suman 3.918 kilómetros y atraviesan Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza.

Ruta Nacional 9.

El ministro Caputo informó que los tramos comprendidos en esta etapa son:

Tramo Cuyo: 329 km sobre la RN 7.

Tramo Centro: 681 km sobre las RN 9, 19 y 34.

Tramo Mesopotámico: 276 km sobre las RN 12 y 18.

Tramo Centro-Norte: 536 km sobre la RN 34.

Tramo Noroeste: 596 km sobre las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016.

Tramo Litoral: 547 km sobre las RN 12 y 16.

Tramo Noreste: 456 km sobre las RN 12 y 105.

Tramo Chaco-Santa Fe: 497 km sobre la RN 11.

El Gobierno busca transferir más de 9 mil kilómetros al sector privado

El nuevo esquema contempla transferir a empresas privadas la operación, conservación y ampliación de los corredores incluidos en la Red Federal de Concesiones. El objetivo oficial es modificar el modelo de mantenimiento de las rutas nacionales mediante financiamiento privado.

Caputo sostuvo que el proceso apunta a incorporar más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales estratégicas al sistema de concesiones. De acuerdo con el ministro, por esos corredores circula aproximadamente el 80% del tránsito vehicular y de cargas del país.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó el avance del proceso y afirmó: “Con esta etapa se va completando la privatización de la red troncal de transporte vial. Un paso trascendental para la producción y la seguridad vial”.