Snoopy y Messi: el entrañable hincha que acompaña a la Selección Argentina con amor

La conclusión del Mundial 2026 sigue dejando algunas joyas: en este caso, las tiernas postales de Snoopy, el querido perro de caricatura, que compartió junto a su jugador favorito de la Selección Argentina, el capitán Lionel Messi.

Desde sentado llorando con Lionel Messi hasta celebrando sus mejores partidos, compartimos algunas de las más lindas imágenes que dejó Snoopy en redes sociales acompañando a la Selección Argentina de Lionel Scaloni.

Mundial 2026: las tiernas postales de Snoopy junto a Lionel Messi, que son furor en redes sociales

Las tiernas postales de Snoopy junto a Lionel Messi.-

Las tiernas postales de Snoopy junto a Lionel Messi.-

Las tiernas postales de Snoopy junto a Lionel Messi.-

Las tiernas postales de Snoopy junto a Lionel Messi.-

Las tiernas postales de Snoopy junto a Lionel Messi.-

Las tiernas postales de Snoopy junto a Lionel Messi.-

Las tiernas postales de Snoopy junto a Lionel Messi.-