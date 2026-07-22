Snoopy y Messi: el entrañable hincha que acompaña a la Selección Argentina con amor
El famoso perrito en caricatura, Snoopy, se declaró fan del mejor jugador de la Selección Argentina: Lionel Messi. Y lo acompañó durante el Mundial 2026 con estas tiernas postales.
La conclusión del Mundial 2026 sigue dejando algunas joyas: en este caso, las tiernas postales de Snoopy, el querido perro de caricatura, que compartió junto a su jugador favorito de la Selección Argentina, el capitán Lionel Messi.
Desde sentado llorando con Lionel Messi hasta celebrando sus mejores partidos, compartimos algunas de las más lindas imágenes que dejó Snoopy en redes sociales acompañando a la Selección Argentina de Lionel Scaloni.
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