Agenda de Javier Milei en España: de la inaguración de cursos de verano a recibir honores

El presidente Javier Milei emprendió el pasado miércoles 24 de junio un nuevo viaje rumbo a Madrid. Se trata de su sexta travesía a España desde que asumió su cargo en diciembre de 2023.

Se trata de su sexto viaje a España desde que asumió la Presidencia y tendrá como eje principal una serie de actividades académicas y encuentros con empresarios. Al igual que en sus anteriores visitas, no están previstas reuniones oficiales con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ni con otras autoridades nacionales de ese país.

España se ha convertido en uno de los destinos más frecuentes de Milei desde el inicio de su gestión. El mandatario ya visitó Madrid en varias oportunidades para participar en foros, conferencias y actividades vinculadas a sectores políticos y empresariales.

El mandatario argentino no tiene previsto mantener reuniones oficiales con el rey Felipe VI ni con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. Por su parte, buscará reunirse con inversores europeos de cara al último tramo de su mandato presidencial.

Entre las reuniones figuran representantes de importantes compañías de los sectores financieros, tecnológico, asegurador, comercial y aeronáutico, interesadas en analizar oportunidades de negocios en el país. Durante su estadía también recibirá una medalla de honor otorgada por la Universidad CEU San Pablo, una distinción que reconocerá su trayectoria y su vínculo con esa casa de estudios.

Agenda de Javier Milei en España: los detalles de su viaje al país europeo

La agenda comenzó con su llegada a la capital española, donde fue recibido por integrantes de la representación diplomática argentina. El mandatario viajó acompañado por parte de su equipo de Gobierno, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Uno de los puntos centrales del viaje será su participación en la inauguración de los cursos de verano de la universidad española. Allí ofrecerá una exposición vinculada a temas económicos y compartirá actividades con estudiantes y autoridades de la institución académica.

El presidente desde España en su última visita en 2025. Foto: gentileza TN.

Además de las actividades académicas, el presidente mantendrá reuniones con empresarios españoles y europeos con el objetivo de promover inversiones en Argentina y fortalecer los vínculos económicos bilaterales.

Tras concluir esta visita, el presidente regresará a la Argentina para continuar con su agenda oficial. El viaje forma parte de una serie de compromisos internacionales que incluirán nuevas actividades en el exterior durante las próximas semanas.