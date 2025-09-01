Neuquén duplicará la provisión de agua potable: Rolando Figueroa adjudicó su «obra más importante»

La obra «más importante» de la gestión del gobernador Rolando Figueroa dio un paso significativo este lunes. La calificación surgió del propio Gobierno provincial, que anunció hoy la adjudicación del proyecto de infraestructura para duplicar la provisión de agua potable en Neuquén capital y las principales ciudades de la Confluencia.

Se trata de la ampliación de la planta potabilizadora de Mari Menuco y el abastecimiento de las urbanizaciones ubicadas en la meseta, iniciativas para las cuales se convocó a una licitación pública internacional.

Los trabajos demandarán dos años y, una vez culminados, permitirán atender la demanda de Neuquén, Plottier, Centenario y Vista Alegre, explicaron desde el Ejecutivo en un comunicado.

ADJUDICAMOS LA OBRA MÁS IMPORTANTE DE NUESTRA GESTIÓN



Tras una licitación internacional donde participaron nueve empresas, adjudicamos la obra de ampliación de capacidad de potabilización de Mari Menuco, la planta más grande de la Patagonia, como parte del programa que llevamos… pic.twitter.com/y5AfJx9TQB — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) September 1, 2025

Neuquén duplica la provisión de agua potable: la empresa adjudicada

A la compulsa se habían presentado 9 empresas, entre ellas Codam S.A, la firma que resultó adjudicada al enviar una propuesta económica de $39.330.957.000, casi $5.000 millones más baja que el presupuesto oficial asignado a la obra.

Para concretarla, se gestionó financiamiento a través del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, en un esquema similar al que se utilizó para otros proyectos de infraestructura en la provincia.

La dimensión de la obra fue especialmente resaltada por el Gobierno, que la describió como la «más importante» de la actual gestión en cuanto al suministro de agua, por «la inversión que requerirá y el impacto que tendrá en cuanto esté finalizada».

En el diseño se tuvo en cuenta la demanda a escala regional y el objetivo de lograr una gestión integral del agua, todo esto en una zona que, según dijo el Ejecutivo, «ha crecido cuatro veces lo que ha crecido el país sin que todos los servicios hayan acompañado tal crecimiento«.

Cómo se dividirán los trabajos para duplicar el agua potable en Neuquén capital y otras tres ciudades

Los trabajos, por su magnitud, fueron divididos en tres etapas. La primera de ellas será la reparación de la cañería del acueducto existente y la ejecución del canal de riego. Luego comenzará la duplicación de la planta potabilizadora existente y, finalmente, se concretará la derivación de nexos Nueva Esperanza– W1 Y W2.

De esta manera, las obras se ubicarán en la zona norte de Neuquén capital y el sureste de Centenario, a donde llegarán provenientes del lago Mari Menuco.