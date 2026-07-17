La interna del MPN toma forma: tres sectores ya reservaron color

El MPN nació el 4 de junio de 1961, durante la proscripción al peronismo. Foto Florencia Salto.

Tres sectores se anotaron para competir en las elecciones internas del Movimiento Popular Neuquino (MPN), que se realizarán el domingo 23 de agosto. El partido renovará toda sus autoridades.

En total deben cubrirse 662 cargos entre la Convención, la Junta de Gobierno y las 22 seccionales.

Según pudo confirmar RÍO NEGRO, Rodolfo Laffitte reservó el color Blanco para participar de los comicios.

El apoderado de MAPO, una de las agrupaciones del partido, manifestó en un comunicado que lo eligieron para representar la lista por que fue el mismo color que se usó en 1987 y «significó apertura democrática, renovación generacional, descentralización federal dentro de la provincia y el nacimiento de una nueva forma de disputar el poder interno en el MPN».

Uno de los exponentes de ese sector fue el exgobernador y dirigente del partido, Jorge Sobisch. Rivalizaba con los amarillos, que era la línea de Felipe Sapag.

El diputado y jefe del bloque del MPN en la Legislatura, Gabriel Álamo, optó por el color Celeste y Blanco. El legislador ya ha hecho pública su voluntad de construir una lista de unidad para evitar la interna y es uno de los que insiste en acompañar, desde el partido, la reelección del gobernador Rolando Figueroa.

El color Azul, que identifica a la actual conducción del MPN integrada por los exgobernadores Omar Gutiérrez y Jorge Sapag, fue reservado por Cecilia Longhi. La abogada ha sido una de las históricas apoderadas de la lista.

El partido, que gobernó la provincia durante 60 años, tenía hasta 2025 un total de 88.875 afiliados, según los datos de la Cámara Nacional Electoral.

El 13 de agosto vence el plazo para presentar los avales y las candidaturas. La oficialización será cuatro días después, el 17 de agosto. La confección de las listas debe respetar la paridad de género.

Los mandatos de las actuales autoridades finalizan en septiembre.