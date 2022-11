Alberto Fernández hace un acto paralelo a la reaparición de Cristina junto a la UOM

El presidente Alberto Fernández se mostrará junto al exmandatario de Bolivia Evo Morales en la ciudad de Santa Fe en paralelo a la reaparición de la vicepresidenta Cristina Kirchner en un acto masivo tras el intento de magnicidio del 1 de septiembre.

A a 17 años de rechazo al Tratado de Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsado por los presidentes Néstor Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva, Hugo Chávez, Nicanor Duarte Frutos y Tabaré Vázquez, Fernández y Morales participarán de la 5° Feria del Libro Nacional y Popular, organizada por el espacio de producción cultural “No Me Olvides” y por el Diputado Provincial, Leandro Busatto.

Si bien en la semana, desde el entorno del jefe de Estado le quitaron trascendencia a lo que haría el mandatario durante la exposición de su vice en el plenario de la UOM desde Pilar, desde el Gobierno descuentan que la expresidenta hará mención crítica de la gestión durante su discurso.

El Frente de Todos, cruzado por las PASO

Lo cierto es que el Frente de Todos se encuentra atravesado por el debate entorno al futuro de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) que cosecha posturas diversas. Desde el kirchnerismo, con el diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, a la cabeza, proponen eliminarlas de cara a los comicios de 2023, y a esta postura se pliega también el Frente Renovador conducido por el ministro de Economía, Sergio Massa.

El jefe de Estado y varios ministros de su entorno se oponen a la modificación electoral, y aseguran que el oficialismo no solo no cuenta con los votos en el Congreso sino que no dan los tiempos para realizar el cambio. La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, aseguró que hay temas “más importantes” a tratar en el Congreso.

La abultada agenda de Alberto Fernández durante este viernes

Con una agenda abultada que se extiende a lo largo de la jornada, Alberto Fernández encabezó un acto de entrega de viviendas en la localidad de Monte Grande junto al ministro Santiago Maggiotti y al intendente Fernando Gray, quien mantiene un enfrentamiento con La Cámpora que se materializó por la puja por el PJ bonaerense.

Desde las 15 mantenía un encuentro con los ministros Kelly Olmos y Jaime Perczyk junto a representantes gremiales de CTERA, ADUBA y Luz y Fuerza, y planea volar a Santa Fe para encontrarse con Evo Morales y el titular de la AFI, Agustín Rossi, a las 19, por tanto, no estará al pendiente del discurso de la expresidenta.

El exmandatario boliviano publicó imágenes a través de sus redes sociales desde Santa Fe junto al diputado Busatto y reveló además que tiene previsto reunirse con el Presidente y la Vicepresidenta.

“Posteriormente nos reuniremos con nuestros hermanos Alberto Fernández, presidente y Cristina Kirchner, vicepresidenta de #Argentina. Muy agradecidos y honrados por esta posibilidad de estrechar aún más los lazos de amistad, trabajo y solidaridad con las autoridades de un país hermano”, publicó.