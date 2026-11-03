“No sé lo que pasó por unos segundos»: Pity Álvarez declaró por primera vez por el homicidio a Cristian Díaz

El músico Cristian «Pity» Álvarez declaró este lunes por primera vez en el juicio oral que se le sigue por el homicidio de Cristian «El Gringo» Díaz, cometido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré del partido de Villa Lugano.

Ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados brindó un extenso testimonio en el que reconstruyó los momentos previos al crimen y aseguró que actuó acorralado.

El exartista llegó al edificio judicial a bordo de una ambulancia, custodiado y asistido por médicos, tras haber permanecido internado de manera involuntaria en una clínica psiquiátrica de Castelar desde principios de octubre. Durante cuatro horas frente a los magistrados, el cantante alternó recuerdos, perdió el hilo en reiteradas oportunidades y confesó el impacto emocional que le provocó enfrentar el debate oral.

La investigación judicial determinó que el músico le disparó a la víctima tras una discusión callejera y que luego se fugó del lugar, permaneciendo prófugo durante varios días hasta que finalmente decidió entregarse a las autoridades policiales.

Según detalló el medio Infobae, la causa avanzó hacia esta instancia de juicio oral bajo la lupa de los jueces Juan María Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro, quienes tienen a su cargo la definición de su responsabilidad penal. En este marco, las declaraciones brindadas por el imputado suman una nueva perspectiva directa sobre los sucesos que conmocionaron a la escena del rock nacional.

Las declaraciones de Pity Álvarez y los detalles del cruce fatal

El cantante explicó que el conflicto original se desató semanas antes del crimen, cuando recurría a Díaz como remisero y guía para ingresar a comprar drogas a la Villa 1-11-14. Según su relato, en uno de esos traslados llevó consigo una mochila con dinero, teléfonos y objetos de valor que terminó perdiendo tras un presunto robo perpetrado por la víctima. «En algunos momentos él trabajaba de remisero. Creo que porque se animaba a llevar a la villa a los que compraban sustancias y no todos se animaban«

Al regresar a su domicilio a pie tras el incidente, el músico encontró a conocidos de Díaz con sus pertenencias, aunque constató que faltaba aproximadamente la mitad del dinero. A raíz de este episodio, el imputado dejó un mensaje advirtiendo que el tema no iba a quedar así, aunque ante los magistrados negó rotundamente haberle proferido amenazas de muerte previas. «Díganle al Gringo que de esto vamos a hablar, que esto no va a quedar así». Aclarando que nunca dijo que le iba a pegar un tiro.

La secuencia fatal comenzó cuando Álvarez bajó de su departamento para verificar el estado de su mascota, que estaba teniendo cachorros, antes de salir con su entonces pareja. En ese momento, según su versión, fue increpado desde un sector poco iluminado por Díaz, quien se encontraba en evidente estado de ebriedad y bajo los efectos de sustancias. «Eh, Pity, ¿qué te pasa a vos conmigo?», recordó el músico que le gritaron.

Pity Álvarez en el último juicio oral (Foto: gentileza)

El artista detalló que intentó calmarlo en reiteradas ocasiones y que su movilidad era reducida debido a una operación de cadera reciente tras un accidente en moto. «Hubiese querido caminar rápido para irme y dejarlo hablando solo. La intención la tuve, pero no pude», aseguró durante su extensa declaración.

Álvarez indicó que, en plena discusión, la actitud de la víctima cambió de forma abrupta y le propuso sacarse una selfie juntos: «Pasó de estar recontra violento a pedirme una foto». Según su testimonio, tras tomarse la fotografía con un teléfono, el tono agresivo regresó de inmediato con forcejeos, empujones y un intento de agresión física con cabezazos.

El cantante se puso de pie frente al tribunal y aseguró haber visto la empuñadura de un arma bajo la ropa de su contrincante. Describió que se sintió completamente acorralado y comparó su situación con la vulnerabilidad de una presa frente a un depredador. «Yo estaba acorralado por un tipo peligroso» sentenció.

El desarrollo y las instancias del juicio

La situación procesal de Álvarez mantiene una gran atención pública debido a la combinación de su icónica trayectoria artística en el rock argentino y la gravedad de los cargos por homicidio. Con el testimonio central del acusado ya incorporado al expediente, el tribunal se encamina hacia la etapa de alegatos finales que definirán el veredicto definitivo.

El debate oral y público continuará en las próximas semanas con la incorporación de nuevos testimonios de testigos presenciales y peritos médicos que evaluarán el estado psiquiátrico del imputado. Los magistrados intervinientes analizan tanto las pruebas balísticas como las pericias psicológicas presentadas por la defensa y la querella para dictar sentencia.