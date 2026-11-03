Feng Shui: cómo usar la canela para atraer abundancia y cuál es el error que hay que evitar

La canela es mucho más que una especia utilizada en la cocina. Dentro de distintas tradiciones vinculadas con el Feng Shui, se convirtió en un símbolo de prosperidad, protección y renovación energética. Por eso, muchas personas la utilizan al comenzar el mes con la intención de atraer abundancia y nuevas oportunidades.

Según explican publicaciones de Vía País y La Nación, uno de los aspectos más importantes del popular ritual es la dirección en la que se sopla la canela. La costumbre propone hacerlo desde la puerta principal hacia el interior de la vivienda, un detalle que suele pasarse por alto y que, dentro de esta interpretación simbólica, representa la llegada de prosperidad al hogar.

El error más común al usar canela para atraer abundancia, según el Feng Shui

Una de las equivocaciones más frecuentes es soplar la canela hacia afuera de la casa en lugar de hacerlo hacia adentro.

De acuerdo con esta creencia, la puerta principal representa el punto de ingreso de la energía, las oportunidades y la prosperidad.

Por ese motivo, el ritual propone colocar una pequeña cantidad de canela en la mano y soplarla desde el umbral hacia el interior.

La dirección es el detalle fundamental: simbólicamente, se busca invitar a la abundancia a entrar y permanecer en la vivienda.

También se recomienda evitar realizar esta práctica en una entrada desordenada o sucia, ya que el Feng Shui relaciona los espacios despejados con una mejor circulación de la energía.

Cómo hacer el ritual de la canela para atraer abundancia: paso a paso

El procedimiento es sencillo y requiere un ingrediente que suele estar presente en cualquier cocina.

Preparar la entrada: limpiar y ordenar la puerta principal de la casa. Tomar una pizca de canela en polvo: colocarla sobre la palma de la mano derecha. Ubicarse en la puerta: situarse mirando hacia el interior de la vivienda. Pensar en una intención positiva: puede estar relacionada con el trabajo, la estabilidad económica o nuevos proyectos. Soplar suavemente hacia adentro: esparcir la canela en dirección al interior del hogar. Finalizar el ritual: algunas versiones de esta tradición sugieren dejar la canela unas horas antes de limpiar.

La práctica suele acompañarse con una afirmación de prosperidad, aunque no existe una frase obligatoria.

Cuándo se recomienda hacer el ritual de la canela

Una de las costumbres más extendidas consiste en realizarlo el primer día de cada mes, como símbolo de renovación y apertura a nuevas oportunidades.

Sin embargo, también puede practicarse al comenzar una nueva etapa personal, mudarse, iniciar un trabajo o poner en marcha un proyecto.

Dentro de estas creencias, lo importante no es solamente la fecha, sino la intención con la que se realiza el gesto.

Dónde colocar canela en casa para simbolizar prosperidad

Además del ritual de soplarla en la entrada, existen otras formas populares de incorporar esta especia al hogar.

Cerca de la puerta principal: una ramita de canela puede representar la bienvenida a nuevas oportunidades.

una ramita de canela puede representar la bienvenida a nuevas oportunidades. En la cocina: se la relaciona simbólicamente con el sustento y la abundancia familiar.

se la relaciona simbólicamente con el sustento y la abundancia familiar. En el escritorio o espacio de trabajo: algunas personas la utilizan como recordatorio de sus objetivos económicos y profesionales.

algunas personas la utilizan como recordatorio de sus objetivos económicos y profesionales. En la billetera: llevar una pequeña ramita o una pizca contenida en una bolsita es otra costumbre asociada con la prosperidad.

Estas prácticas forman parte de interpretaciones populares vinculadas con el Feng Shui y otras tradiciones espirituales, pero no constituyen reglas universales de esta filosofía.

Qué significa la canela para el Feng Shui

En las creencias relacionadas con el Feng Shui, la canela simboliza calidez, movimiento, protección y prosperidad.

Su aroma intenso también se asocia con la renovación de los ambientes y la intención de comenzar una nueva etapa.

Aunque estos rituales son populares, no existe evidencia científica de que utilizar canela atraiga dinero o mejore la situación económica.

Su valor es principalmente simbólico: para quienes los practican, pueden representar un momento de reflexión, gratitud y organización de los objetivos personales.

Así, el ritual de la canela se mantiene como una costumbre sencilla para quienes buscan recibir cada nuevo mes con una actitud positiva y renovar sus intenciones de prosperidad.