Pesatti ratificó que está «excluido» y Weretilneck puso fecha a la «vuelta al diálogo»

El diálogo del gobernador Alberto Weretilneck y el vice Pedro Pesatti está interrumpido desde hace cinco meses.

El quiebre se mantiene controlado, a pesar de la inestabilidad por la tensión permanente, y a ese estado se sumó una entrevista del viedmense donde insistió en su “decepción” y sus críticas a los “métodos” del mandatario.

El vínculo se suspendió el 21 de julio cuando Weretilneck le informó de su determinación de que Facundo López sea el primer candidato al Senado, relegando a Pesatti. Esa charla -con una seguidilla de duros mensajes posteriores- fue un retroceso para la histórica hermandad entre ambos. Al otro día, el vice hizo público su rechazo al camino adoptado por el líder de JSRN.

Nunca más se hablaron, incluso se evitaron. El gobernador no facilitó ninguna reunión, y el vice transmitía su desencanto y requería un desagravio. López fue el único nexo convalidado, más allá de los mensajeros ocasionales.

El vicegobernador Pedro Pesatti realizó un brindis este martes con el personal legislativo. Foto: P.Leguizamon.

Al final, este lunes, Pesatti se manifestó nuevamente y lo hizo con una entrevista con Bariloche 2000. Ratificó su “decepción”, pero se mostró comprometido con “la responsabilidad institucional” de su cargo. Habló que la presente distancia está “marcada por el propio gobierno” y se consideró “excluido” de “las definiciones políticas y de la agenda de gobierno”.

En otra parte, repitió que su rechazo está en “los modos y los métodos. Los métodos -redundó- desnudan la verdadera ideología”.

Lo que no me gusto fueron los modos y los métodos. La distancia que existe no es una distancia que yo tomé”. Declaraciones del vicegobernador Pedro Pesatti.

También confesó que “no hay enojo”, sino “tristeza y decepción de que “un proyecto de provincia haya derivado en un mero proyecto de poder”.

Pesatti reprodujo el diálogo con el medio en sus redes, pero amplió con la desgrabación completa. Recuperó en su difusión parte no incluida en la nota periodística y reafirma su interés por ese mensaje. En ese tramo, el vice respondió a si existían invitaciones de otros espacios y él aseguró que no está en “un “armado político. No soy una persona desesperada. Sé esperar, sé escuchar y sé interpretar los tiempos. Iré tomando decisiones cuando corresponda”, advirtió.

El domingo, en Bariloche, Pesatti concurrió al almuerzo de Empleados de Comercio, con la exsenadora Silvina García Larraburu. Participó, también, el intendente Walter Cortés.

Durante este período de crisis, el viedmense moldeó su agencia y evitó participar de actos donde coincidiría con Weretilneck. Igual tampoco estaban los lugares habituales, pues faltaban las invitaciones. Por caso, no hubo convite para la última reunión de Gabinete.

No hay ningún problema de volver al diálogo. No se ha dado por tiempo. Seguramente en enero se dará”. Declaraciones del gobernador Alberto Weretilneck.

La maniobrabilidad de Pesatti quedó limitada a la Legislatura. Sus movimientos parlamentarios también constituyeron puntos de fricción con el Poder Ejecutivo. Eso se notó en noviembre cuando en Labor se planteó la posibilidad de prorrogar en diciembre el período ordinario, pero López transmitió la posición de Weretilneck de que él convocaría a extraordinarias. Eso le otorgó el manejo de los tiempos y de los expedientes incorporados.

En Las Grutas, el gobernador Weretilneck puso en marcha el operativo de seguridad para la temporada. Foto: Gentileza.

El vice no estuvo de acuerdo y argumentó en favor de la extensión del tiempo legislativo. Desde el bloque peronista Vamos con Todos, José Luis Berros aprovechó y lo respaldó. López insistió en que la decisión del gobernador era un llamado a extraordinarias. El resto de los presidentes de bancadas callaron y el tema quedó cerrado.

Ayer, Weretilneck participó de actos en San Antonio y Las Grutas. Habló también con la prensa y, obviamente, se lo consultó sobre las afirmaciones del presidente de la Legislatura. Conservo su discurso. “Pedro es una gran persona. Es el fundador y ha colaborado mucho con Juntos”, declaró a TV 4 de San Antonio.

“No hay ningún problema de volver al diálogo”. ¿Y por qué no se ha dado?, se lo consultó. “No se ha dado por falta de tiempo, pero, seguramente, en enero se dará”, anticipó. Esta posibilidad sería la única novedad. Relativizó, después, “la distancia” aludida por Pesatti.

“No se siente parte de una candidatura, y es lógico que tenga aspiraciones. No es más que eso”, concluyó. El vice, en ese momento, participaba de un brindis con el personal legislativo.