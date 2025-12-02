Alberto Weretilneck sobre los impuestos Automotor e Inmobiliario: “Actualización por debajo de la inflación”

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció una serie de modificaciones incluidas en la Ley Impositiva 2026, que ya fue enviada a la Legislatura provincial. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, confirmó que los impuestos Automotor e Inmobiliario tendrán una actualización por debajo de la inflación, con el objetivo de “cuidar a las familias y acompañar al sector productivo en un contexto económico complejo”.

Según explicó el mandatario, el proyecto establece que ambos tributos se actualizarán 6% por debajo de la inflación, con un tope máximo del 25% respecto de 2025, lo que representa —dijo— una actualización “sensiblemente menor” a la variación de precios proyectada para el próximo año.

ACTUALIZAMOS AUTOMOTOR E INMOBILIARIO POR DEBAJO DE LA INFLACIÓN



En la Ley Impositiva 2026 que envié a la Legislatura propongo que los impuestos Automotor e Inmobiliario se actualicen 6% por debajo de la inflación.

En un año de aumentos en todo el país, nosotros elegimos cuidar… pic.twitter.com/sp2N2SimYg — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) December 2, 2025

Continúan los incentivos al buen cumplimiento

Weretilneck ratificó la continuidad de todos los beneficios vigentes para contribuyentes cumplidores:

20% de descuento por Pago Anual .

. Bonificaciones por pago en término .

. 10% adicional para quienes adhieran al débito automático.

Además, se mantienen las exenciones para vehículos destinados al trabajo, junto con los beneficios para jubilados y familias con discapacidad, sectores que quedarán exceptuados de los incrementos.

Actualización de la Ley Impositiva 2026: cuál es la propuesta

En otro tramo del comunicado, el gobernador amplió la propuesta para el año próximo y aseguró que los impuestos a las patentes y al inmobiliario se ajustarán 6% por debajo de la inflación, reforzando así la política de alivio fiscal.

“En un año de aumentos en todo el país, nosotros elegimos cuidar a las familias y a quienes producen. Es una decisión clara: acompañar, aliviar y proteger a los rionegrinos”, expresó.

Weretilneck también destacó los beneficios adicionales para contribuyentes al día:

20% de descuento para quienes paguen anticipadamente.

para quienes paguen anticipadamente. 15% adicional para quienes mantengan todas sus obligaciones al día.

para quienes mantengan todas sus obligaciones al día. 10% extra para quienes realicen pagos mediante débito automático.

Exenciones para vehículos productivos

Otro de los anuncios es la exención de Ingresos Brutos y Sellos para empresas, comercios y personas que adquieran vehículos destinados a actividades productivas, entre ellos:

Camiones y acoplados

Camionetas y utilitarios

Vehículos para taxis

Unidades para alquiler

Estas medidas buscan incentivar la inversión y reducir los costos para sectores vinculados al transporte, logística y servicios.

Beneficios para jubilados y pensionados

Weretilneck reiteró que jubilados y personas con discapacidad también estarán exentos de los incrementos impositivos, en línea con una política que —según afirma— busca proteger a los grupos más vulnerables.

“Es un compromiso claro con todos las rionegrinas y los rionegrinos de que el Estado acompañe el esfuerzo que todos estamos haciendo, para que el año que viene estemos mejor que este”, concluyó el gobernador.