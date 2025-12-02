ESCUCHÁ RN RADIO
Alberto Weretilneck sobre los impuestos Automotor e Inmobiliario: “Actualización por debajo de la inflación”

El Gobernador de Río Negro señaló desde sus cuentas en redes sociales que envió a la Legislatura una modificación para que los impuestos Automotor e Inmobiliario se actualicen 6% por debajo de la inflación. 

Redacción

Por Redacción

Alberto Weretilneck detalló la actualización de la Ley Impositiva 2026.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció una serie de modificaciones incluidas en la Ley Impositiva 2026, que ya fue enviada a la Legislatura provincial. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, confirmó que los impuestos Automotor e Inmobiliario tendrán una actualización por debajo de la inflación, con el objetivo de “cuidar a las familias y acompañar al sector productivo en un contexto económico complejo”.

Según explicó el mandatario, el proyecto establece que ambos tributos se actualizarán 6% por debajo de la inflación, con un tope máximo del 25% respecto de 2025, lo que representa —dijo— una actualización “sensiblemente menor” a la variación de precios proyectada para el próximo año.

Continúan los incentivos al buen cumplimiento

Weretilneck ratificó la continuidad de todos los beneficios vigentes para contribuyentes cumplidores:

  • 20% de descuento por Pago Anual.
  • Bonificaciones por pago en término.
  • 10% adicional para quienes adhieran al débito automático.

Además, se mantienen las exenciones para vehículos destinados al trabajo, junto con los beneficios para jubilados y familias con discapacidad, sectores que quedarán exceptuados de los incrementos.

Actualización de la Ley Impositiva 2026: cuál es la propuesta

En otro tramo del comunicado, el gobernador amplió la propuesta para el año próximo y aseguró que los impuestos a las patentes y al inmobiliario se ajustarán 6% por debajo de la inflación, reforzando así la política de alivio fiscal.

“En un año de aumentos en todo el país, nosotros elegimos cuidar a las familias y a quienes producen. Es una decisión clara: acompañar, aliviar y proteger a los rionegrinos”, expresó.

Weretilneck también destacó los beneficios adicionales para contribuyentes al día:

  • 20% de descuento para quienes paguen anticipadamente.
  • 15% adicional para quienes mantengan todas sus obligaciones al día.
  • 10% extra para quienes realicen pagos mediante débito automático.

Exenciones para vehículos productivos

Otro de los anuncios es la exención de Ingresos Brutos y Sellos para empresas, comercios y personas que adquieran vehículos destinados a actividades productivas, entre ellos:

  • Camiones y acoplados
  • Camionetas y utilitarios
  • Vehículos para taxis
  • Unidades para alquiler

Estas medidas buscan incentivar la inversión y reducir los costos para sectores vinculados al transporte, logística y servicios.

Beneficios para jubilados y pensionados

Weretilneck reiteró que jubilados y personas con discapacidad también estarán exentos de los incrementos impositivos, en línea con una política que —según afirma— busca proteger a los grupos más vulnerables.

“Es un compromiso claro con todos las rionegrinas y los rionegrinos de que el Estado acompañe el esfuerzo que todos estamos haciendo, para que el año que viene estemos mejor que este”, concluyó el gobernador.


Temas

Alberto Weretilneck

Impuesto automotor

Impuesto inmobiliario

Río Negro

