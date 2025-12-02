Alberto Weretilneck sobre los impuestos Automotor e Inmobiliario: “Actualización por debajo de la inflación”
El Gobernador de Río Negro señaló desde sus cuentas en redes sociales que envió a la Legislatura una modificación para que los impuestos Automotor e Inmobiliario se actualicen 6% por debajo de la inflación.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció una serie de modificaciones incluidas en la Ley Impositiva 2026, que ya fue enviada a la Legislatura provincial. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, confirmó que los impuestos Automotor e Inmobiliario tendrán una actualización por debajo de la inflación, con el objetivo de “cuidar a las familias y acompañar al sector productivo en un contexto económico complejo”.
Según explicó el mandatario, el proyecto establece que ambos tributos se actualizarán 6% por debajo de la inflación, con un tope máximo del 25% respecto de 2025, lo que representa —dijo— una actualización “sensiblemente menor” a la variación de precios proyectada para el próximo año.
En la Ley Impositiva 2026 que envié a la Legislatura propongo que los impuestos Automotor e Inmobiliario se actualicen 6% por debajo de la inflación.
Continúan los incentivos al buen cumplimiento
Weretilneck ratificó la continuidad de todos los beneficios vigentes para contribuyentes cumplidores:
- 20% de descuento por Pago Anual.
- Bonificaciones por pago en término.
- 10% adicional para quienes adhieran al débito automático.
Además, se mantienen las exenciones para vehículos destinados al trabajo, junto con los beneficios para jubilados y familias con discapacidad, sectores que quedarán exceptuados de los incrementos.
Actualización de la Ley Impositiva 2026: cuál es la propuesta
En otro tramo del comunicado, el gobernador amplió la propuesta para el año próximo y aseguró que los impuestos a las patentes y al inmobiliario se ajustarán 6% por debajo de la inflación, reforzando así la política de alivio fiscal.
“En un año de aumentos en todo el país, nosotros elegimos cuidar a las familias y a quienes producen. Es una decisión clara: acompañar, aliviar y proteger a los rionegrinos”, expresó.
Weretilneck también destacó los beneficios adicionales para contribuyentes al día:
- 20% de descuento para quienes paguen anticipadamente.
- 15% adicional para quienes mantengan todas sus obligaciones al día.
- 10% extra para quienes realicen pagos mediante débito automático.
Exenciones para vehículos productivos
Otro de los anuncios es la exención de Ingresos Brutos y Sellos para empresas, comercios y personas que adquieran vehículos destinados a actividades productivas, entre ellos:
- Camiones y acoplados
- Camionetas y utilitarios
- Vehículos para taxis
- Unidades para alquiler
Estas medidas buscan incentivar la inversión y reducir los costos para sectores vinculados al transporte, logística y servicios.
Beneficios para jubilados y pensionados
Weretilneck reiteró que jubilados y personas con discapacidad también estarán exentos de los incrementos impositivos, en línea con una política que —según afirma— busca proteger a los grupos más vulnerables.
“Es un compromiso claro con todos las rionegrinas y los rionegrinos de que el Estado acompañe el esfuerzo que todos estamos haciendo, para que el año que viene estemos mejor que este”, concluyó el gobernador.
