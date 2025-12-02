Facundo López cruzó al sorismo por el proyecto de comisión de costos: “es el kirchnerismo en Río Negro”

Una fuerte discusión política se abrió en la Legislatura de Río Negro tras la presentación de un proyecto de ley para crear una Comisión Especial de Costos, impulsado por el legislador del bloque Vamos Con Todos, Luciano Delgado Sempé. La iniciativa busca transparentar los precios y tarifas de bienes y servicios esenciales en medio de los aumentos que impactan en hogares, comercios y pymes. Sin embargo, desde Juntos Somos Río Negro la respuesta fue contundente.

El presidente del bloque oficialista, Facundo López, cuestionó duramente la propuesta del sorismo y afirmó que el proyecto “intenta reinstalar en la provincia las mismas lógicas del kirchnerismo a nivel nacional”.

Qué propone la Comisión Especial de Costos

El proyecto presentado plantea la creación de un organismo permanente encargado de relevar, auditar y publicar información sobre los costos reales de producción, distribución y comercialización en sectores clave de la economía provincial.

Según explicó Delgado Sempé, la iniciativa surge debido a los fuertes incrementos en energía, combustibles, alimentos, transporte y otros servicios básicos, que generan incertidumbre entre las familias y dificultades para la actividad económica.

“Los rionegrinos no saben cómo se construyen los costos que terminan pagando. Este proyecto busca terminar con la opacidad y poner luz sobre estructuras de precios que hoy nadie controla”, sostuvo el legislador.

La Comisión estaría facultada para solicitar información a empresas públicas y privadas, convocar a universidades, cámaras empresariales, sindicatos, expertos y asociaciones de consumidores, y elaborar informes periódicos de acceso público.

La crítica de López: “No vamos a permitir que intenten replicarlo en Río Negro”

La reacción del oficialismo no tardó en llegar. López acusó al sorismo de reproducir “recetas que ya llevaron al país al fracaso”.

“El sorismo, que es el kirchnerismo en Río Negro, vuelve a plantear los mismos mecanismos para manipular índices, intervenir mercados y presionar al sector productivo, ahora disfrazados de control de costos”, lanzó el titular del bloque de JSRN.

El legislador advirtió que estos métodos ya demostraron sus consecuencias a nivel nacional: “Todos sabemos cómo terminó ese modelo: menos inversión, menos trabajo y más distorsión”.

Y agregó: “No vamos a permitir que intenten replicarlo en Río Negro”.

López contrastó esta postura con las medidas que el gobernador Alberto Weretilneck envió hoy a la Legislatura, orientadas a simplificar el sistema impositivo.

“Mientras algunos quieren volver al pasado, nosotros avanzamos en la reducción de impuestos y en la eliminación de más de 300 tasas obsoletas, para darle aire al sector productivo y ordenar la estructura tributaria de la provincia”, afirmó.

Cuál es el argumento del sorismo para crear la Comisión Especial de Costos en Río Negro

Desde el sorismo defendieron la propuesta destacando su amplitud y su carácter técnico. La Comisión estaría integrada por representantes de todos los bloques parlamentarios, del Poder Ejecutivo, de la Universidad Nacional de Río Negro, de la Federación Empresaria de Río Negro (FEERN) y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

“Queremos saber qué pagamos, por qué lo pagamos y si esos valores son razonables. Esta Comisión permitirá detectar abusos, sobreprecios, ineficiencias y distorsiones, protegiendo a los usuarios y fortaleciendo a las pymes”, señaló Delgado Sempé.

Además, el proyecto contempla la publicación trimestral del Informe Provincial de Costos, disponible para todos los ciudadanos a través de la web de la Legislatura.

“La transparencia es la mejor herramienta para defender el bolsillo de los rionegrinos y construir una economía más justa y competitiva”, concluyó el legislador.