García Larraburu deja su banca tras 12 años: “Me despido del Senado, pero no de la militancia”

La senadora Silvina García Larraburu termina su segundo mandato en la Cámara Alta e hizo un repaso de gestión. Archivo

La senadora por Río Negro Silvina García Larraburu deja su banca en la Cámara Alta luego de 12 años de mandato y anticipó que no abandonará la política, porque la considera “una herramienta para transformar la realidad y construir una Argentina más justa, libre y soberana”.

La dirigente peronista de Bariloche, fue diputada nacional entre 2011 y 2013, y senadora por dos períodos consecutivos, 2013-2019 y 2019-2025, terminó esta etapa en el Congreso de la Nación, luego de no participar de la conformación de la lista de Fuerza Patria.

“Hoy me despido del Senado, pero no de la militancia ni del compromiso con mi provincia y el país. Seguiré trabajando allí donde el pueblo me necesite”, afirmó en una carta difundida desde su despacho, junto a un resumen de gestión.

Se desconoce el futuro de García Larraburu, pero con su despedida dejó la puerta abierta a volver a ser parte de estructuras o espacios políticos.

Con la dirigencia peronista rionegrina García Larraburu tomó distancia luego de no haber sido convocada ni consultada en el armado de la lista que impulsó Martín Soria y Martín Doñate, y que encabezó el roquense y la barilochense Adriana Serquis, a pesar de su interés de continuar en el Congreso y el apoyo que el sector de Sergio Massa (Frente Renovador) le dio para que encabece uno de los tramos en octubre. Sin embargo, fiel a su estilo, la senadora tras quedar afuera, no hizo declaraciones públicas ni pateó el tablero.

"Nos toca resistir los embates del gobierno"

García Larraburu señaló que esta etapa actual es “un tiempo más oscuro, en el que nos toca resistir a los embates del gobierno y frenar el desguace de las capacidades estatales”. Acotó estar convencida que “volveremos a cosechar victorias para el pueblo argentino”.

En su repaso de su senaduría, García Larraburu resaltó que cada mes entregó informes de gestión y en el último mandato (2019-2025) presentó 824 proyectos legislativos, “muchos de los cuales obtuvieron media sanción, y otros continúan en trámite parlamentario”. Agregó que esas iniciativas “son la semilla que germinará con el tiempo”.

También mencionó que impulsó talleres de formación en distintas disciplinas; realizó gestiones para rionegrinos; entregó tablets del programa de Enacom, becas y subsidios; además de banderas de ceremonia y distinciones. “Trabajé incansablemente por el fomento de las actividades productivas de Río Negro, apoyando a nuestros científicos y tecnólogos, a las economías regionales, al turismo y a los desarrollos locales”.