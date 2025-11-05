Uber sigue activo en Allen pese a la prohibición: los taxistas denuncian competencia «ilegal»

La ordenanza que establece la prohibición de Uber y aplicaciones similares en Allen fue aprobada en septiembre. Foto: archivo Matías Subat.

A casi dos meses de que el Ejecutivo local de Allen prohibiera formalmente la operación de servicios de transporte de pasajeros sin habilitación, los taxistas advierten que los vehículos «truchos» continúan circulando y exigen un refuerzo en los controles para detener «la competencia ilegal».

La ordenanza, aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante y publicada en el Boletín Oficial en septiembre, establece que todo servicio de transporte automotor de pasajeros que no esté regulado por las normativas vigentes y carezca de habilitación municipal será considerado ilegal.

Pese a la prohibición, Pedro Alarcón, taxista de la ciudad e integrante de la comisión que participó en la redacción de la ordenanza, aseguró que los transportes sin habilitación municipal siguen operando en la localidad. “Hace 15 o 20 días que venimos reclamándole a Tránsito que actúe. Tuvimos varias reuniones, pero no vemos avances», afirmó el conductor en dialogo con Diario RÍO NEGRO.

Además, afirmó que la actividad del rubro cayó en el último tiempo: «Es muchísimo. En toda la provincia estamos igual. Tengo contacto con colegas de otras ciudades y todos dicen lo mismo: entre un 50 y un 60% menos de trabajo», sostuvo Alarcón.

Por su parte, el director de Tránsito de la Municipalidad de Allen, Matías Campos, reconoció que hasta el momento no se han logrado detectar vehículos irregulares durante los operativos, aunque aseguró que los controles se realizan de manera constante y en coordinación con la policía.

“No hay antecedentes similares en la provincia, así que estamos trabajando en conjunto para aplicar la ordenanza, que nos brinda herramientas legales para intervenir. Los controles son exhaustivos, pero aún no hemos logrado identificar vehículos fuera de la normativa”, afirmó Campos y agregó que una de las principales dificultades radica en la falta de colaboración por parte de los usuarios, «es complicado, porque los pasajeros no suelen declarar que tomaron un Uber”, explicó.

Consultado sobre la posibilidad de que el municipio utilice la aplicación para detectar estos servicios, el funcionario aclaró que no está permitido por la normativa vigente: “La ordenanza no nos autoriza a solicitar viajes desde la app. Lo que sí tenemos es una línea abierta para que los vecinos nos informen si detectan un Uber o taxi trucho”, indicó.

Además, destacó la importancia de las campañas de concientización dirigidas a la comunidad, «publicamos regularmente en la página de la municipalidad sobre los riesgos de utilizar transportes no habilitados. Desde la Dirección informamos que no es legal ni seguro”, remarcó.

La ordenanza contempla un período de prueba de tres meses, tras el cual se evaluará su efectividad y se analizarán posibles modificaciones. Mientras tanto, los taxistas continúan reclamando controles más eficaces y respuestas concretas por parte de las autoridades.

Allen es la primera localidad en Río Negro en prohibir Uber

Según señala la ordenanza, durante los próximos tres meses, si se detecta vehículos operando sin autorización, se procederá al secuestro del rodado, cuya restitución se regirá por lo dispuesto en la normativa vigente. Además, se aplicarán sanciones que incluyen la retención de la licencia de conducir, multas económicas y la inhabilitación para manejar por un período de entre tres y doce meses.

Las multas serán graduadas según la gravedad de la infracción, los antecedentes del infractor y la reincidencia, con un mínimo de 1.000 USAMS.

Además, la Dirección de Tránsito y Transporte fue instruida para llevar adelante campañas de concientización dirigidas a la comunidad, con el objetivo de informar sobre los riesgos de utilizar servicios no autorizados.

También se habilitará una línea telefónica específica para recibir denuncias y se creará un registro municipal de vehículos que operen fuera del marco legal.