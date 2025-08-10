Allen tiene nueva presidente del Tribunal de Cuentas

Tras la renuncia irrevocable del ex presidente del Tribunal de Cuentas de Allen, Matías Piergentilli, el viernes pasado asumió oficialmente como nueva presidente del organismo, María Belén Villar, cargo que ocupará hasta 2027. Además, se incorporó una nueva integrante para cubrir el lugar del tercer miembro que hasta el momento ocupaba Villar.

El acto fue encabezado por la presidente de la Junta Electoral Municipal, María Teresa Seghezzo, quien indicó que es la primera vez que renuncia un presidente del Tribunal de Cuentas, por lo que este recambio requirió una revisión de la Carta Orgánica de Allen para iniciar el proceso.

El ex presidente del Tribunal de Cuentas, Matías Piergentili renunció al cargo por «motivos personales y de salud», según informó el organismo en un comunicado oficial. La renuncia fue aceptada formalmente y hasta el viernes pasado que se oficializó la incorporación del nuevo miembro, el Tribunal funcionó con tan sólo dos integrantes.

Según explicó Seghezzo, a partir de lo que establece la Carta Orgánica, la sustitución de la presidencia debía recaer en uno de los integrantes de la lista más votada y debía realizarse por corrimiento. En este caso, corresponde a Belén Villar, quien era la segunda en la lista oficialista.

Nueva integrante del Tribunal de Cuentas en Allen

La presidenta de la Junta Electoral Municipal explicó que el reemplazo del lugar que ocupaba Villar, como tercer miembro titular, debía realizarse por corrimiento. En este caso, el candidato designado fue Barrueto, sin embargo, renunció a asumir el cargo y se convocó al primer integrante suplente, Sandra Del Carmen Castro.

Una vez que la Junta Electoral, conforme al artículo 95, proclamó a la candidata Castro y entregó el certificado correspondiente, la vicepresidente del Tribunal de Cuentas, Florencia Torres Castaños le tomó juramento y se oficializó su asunción.

Con la finalización de este procedimiento, el Tribunal de Cuentas de Allen hasta el 2027 quedó integrado por: María Belén Villar como presidente; Florencia Torres Castaños vicepresidente; Sandra Del Carmen Castro miembro titular; y Facundo Jara Godoy como cuarto miembro titular.