Amenaza a Messi: de qué hablaron Alberto Fernández y el intendente de Rosario

El presidente Alberto Fernández dialogó telefónicamente esta mañana con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, para intercambiar información sobre el ataque a un supermercado que pertenece a la familia paterna de Antonela Roccuzzo, la esposa del capitán de la Selección argentina de fútbol, Lionel Messi.

Según confirmaron fuentes gubernamentales, el jefe de Estado y el jefe comunal «intercambiaron información sobre las posibles causas de lo que había sucedido, lo que por ahora dice el personal que trabaja en inteligencia criminal y todo lo que se está haciendo».

Fernández y Javkin estuvieron reunidos la semana pasada, según se recordó.

Además, desde la Casa Rosada se aclaró que, durante el diálogo de hoy, Javkin no le pidió a Fernández que fuera a Rosario, tal como el intendente deslizó en diálogo con diversos medios.

«Javkin estuvo muy agradecido por todo lo que se está haciendo y no le dijo nada de lo que dijo públicamente media hora después», señalaron las fuentes gubernamentales.

La historia del supermercado de la familia de Antonela Rocuzzo

Un supermercado que pertenece a la familia paterna de Antonela Roccuzzo, la esposa del astro futbolístico Lionel Messi, fue baleado esta madrugada en la ciudad santafesina de Rosario por delincuentes que, además, dejaron una nota intimidatoria para el capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar, informaron fuentes judiciales y policiales.

El hecho ocurrió minutos antes de las 3 de esta madrugada en el local llamado «Único», ubicado al 2500 de la calle Lavalle, donde se efectuaron al menos 14 disparos y se halló el mensaje que dice: «Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar».

La nota estaba escrita sobre el reverso de un trozo de una bolsa de carbón y junto a algunos de los casquillos de bala que quedaron desparramados en el lugar.

Pablo Javkin, tras la amenaza a Messi: «la hipóstesis son las bandas»

El propio intendente Javkin se acercó al supermercado atacado y aseguró a la prensa: «Yo no tengo armas, no tengo quien me cuide, camino por la ciudad como cualquier otro vecino. A mí no me van a correr con esto. Está muy claro que es muy fácil para cualquier banda generar este hecho, es una pavada hacerlo».

«La hipótesis son las bandas y los que tienen que cuidar de las bandas. Yo sospecho de todos, a mí que me demuestren quién fue. Hablo de todos los que nos tienen que cuidar, de los que tienen armas para cuidarnos y los que pueden hacer inteligencia criminal», agregó el jefe comunal.