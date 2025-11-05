American Business Forum: así es el foro que reúne a los más influyentes del mundo, cuándo hablará Javier Milei

En Estados Unidos esta semana tendrá lugar el American Business Forum, un evento que reunirá a lideres de todo el mundo. Donald Trump, Lionel Messi, Gianni Infantino, Stefano Domenicali, serán solo algunas de las figuras presentes. El jueves hablará el presidente Javier Milei. La actividad tendrá lugar en el escenario del Kaseya Center, conocida entre otras cosas por ser donde juegan los Miami Heat de la NBA.

Javier Milei en el American Business Forum: descartan foto con Lionel Messi

Según difundieron desde Casa Rosada, el presidente hablará el jueves a las 17:45 (hora argentina) en el American Business Forum. Le seguirá según el cronograma el tenista Rafael Nadal.

Milei partirá este miércoles hacia Miami a las 15. En la previa, le tomó juramento a Manuel Adorni, el nuevo jefe de Gabinete. Acompañarán al presidente en su gira su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno.

Desde el Ejecutivo descartaron una posible foto de Milei con Messi, ambos participantes de la actividad en Estados Unidos. “Están en días distintos del evento”, dijeron desde Casa Rosada según citó La Nación.

El American Business Forum reunirá a dieciocho oradores durante los dos días. Combinará personalidades de la política, economía, deportes y entretenimiento. La mayoría de las entrevistas estarán a cargo del conductor de Fox News, Bret Baier. Desde la organización anticiparon que solo Milei y Trump hablarán directamente al público.

American Business Forum: quién abrirá la cita en Estados Unidos

El foro contará con pantallas, luces y una puesta a gran escala en el estadio del equipo de la NBA. Tiene capacidad para 20 mil personas. Las entradas tienen un valor entre 100 y 10 mil dólares. Desde la organización dijeron que ningún participante cobra honorarios. “Solo cubrimos pasajes, hospedaje y comidas”, comentó Ignacio González Castro, presidente del American Business Forum en diálogo con el medio La Nación.

Agregó que eligieron a Milei como uno de los participantes «porque es un rockstar”

La actividad la abrirá este miércoles Fahad Al-Saif, jefe de estrategia. El medio de Buenos Aires indicó que gran parte del financiamiento del evento proviene del Public Investment Fund, el fondo soberano de Arabia Saudita.

Cuáles serán los líderes y figuras mundiales en el American Business Forum

Durante dos días y de acuerdo al comunicado que difundió el America Business Forum, la lista completa de oradores confirmados incluye a Trump; Milei; Machado; Messi; Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google; Rafael Nadal, leyenda del tenis mundial; Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; Will Smith, actor; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow.

Según indicó Noticias Argentinas, si bien se estaba organizando un encuentro informal entre el presidente Javier Milei y el republicano Donald , en el marco de esta cumbre, ambos mandatarios no pudieron acoplar sus agendas y, en esta oportunidad, no habrá foto de ambos.

Con información de La Nación y Noticias Argentinas