Gira Presidencial: de Miami con Trump y Messi a la asunción en Bolivia, la agenda de Milei

El presidente Javier Milei iniciará este miércoles 5 de noviembre una nueva gira internacional que lo llevará primero a Estados Unidos y luego a Bolivia, para la asunción del nuevo presidente, Rodrigo Paz Pereira. El viaje comenzará después de tomarle juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete.

Según la agenda oficial, Milei partirá a las 15 horas desde Aeroparque en un vuelo especial rumbo a Miami, Florida. El primer evento de alto perfil será el jueves 6 de noviembre, cuando el mandatario exponga en el prestigioso American Business Forum.

Aunque no se ha confirmado una reunión bilateral, en ese evento también participarán figuras de peso como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi.

La lista de personalidades destacadas en el foro de Miami se completa con:

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

El CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon.

El presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.

El actor de Hollywood, Will Smith.

El cofundador de Flow, Adam Neumann.

De Estados Unidos a la asunción en Bolivia

Tras el foro en Miami, la agenda del presidente continuará a un ritmo intenso. El mismo jueves por la noche, Milei volará a Palm Beach para intervenir en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), uno de los principales cónclaves del conservadurismo mundial.

El viernes 7, el mandatario se trasladará a Nueva York. Allí participará al mediodía en el conversatorio «Nuevas oportunidades de inversión en Argentina», organizado por el Council of the Americas (COA), un evento clave para atraer capitales.

Finalizada su etapa en Estados Unidos, el presidente y su comitiva emprenderán un vuelo especial esa misma noche hacia Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde arribarán en la madrugada del sábado 8 de noviembre.

La última parte de la gira estará dedicada a la asunción del nuevo presidente de Bolivia. El sábado por la mañana, Milei volará a El Alto para participar, a las 11 horas, de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional. Posteriormente, asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando al presidente electo, Rodrigo Paz Pereira.

El regreso a Buenos Aires está programado para la tarde del sábado, con un arribo estimado a la capital argentina a las 17:35 horas.

Javier Milei recibió al nuevo embajador de Estados Unidos en la previa de su gira

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro este martes en Casa Rosada con el nuevo embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, apenas un día antes de emprender su viaje a Miami y Nueva York. La reunión contó con la presencia del canciller Pablo Quirno y la encargada de Negocios estadounidense, Heidi Gómez Rápalo.

Este encuentro protocolar sigue a la entrega formal de cartas credenciales que Lamelas realizó el lunes en el Palacio San Martín, en un gesto que la Cancillería calificó como de «máximo nivel de relacionamiento bilateral» impulsado por Milei y Donald Trump.

Además de su actividad diplomática, el presidente recibió en Balcarce 50 al predicador evangelista Franklin Graham, presidente de la Asociación Evangelista Billy Graham.