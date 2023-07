Análisis: Dos ciudades, dos contrapoderes para el gobierno de Rolando Figueroa

El gobernador electo Rolando Figueroa obtuvo un triunfo en Huincul, pero no en Cutral Co.

El gobernador electo Rolando Figueroa quiso recibirse ayer de estratega número uno de la provincia, pero no alcanzó. No quiere decir que tenga menos mérito: tiene para saborear todavía el triunfo sobre 60 años de hegemonía ininterrumpida del MPN en el gobierno de Neuquén, pero intentó y no pudo derrotar a la segunda «familia del poder», como la define, la de los Rioseco en Cutral Co.

La de ayer era su prueba final para terminar de desarmar con su épica refundacional los statu quo de la provincia, buena parte construidos en las últimas décadas por Jorge Sapag, y se encontró con una arrasadora victoria de Ramón, el ya dos veces intendente, sobre su candidato Rubén «Ojito» García. La familia que surgió al calor del descontento y las puebladas en los 90 extenderá su poder en la principal ciudad de la comarca petrolera por 20 años.

Cutral Co y Neuquén serán, entonces, los dos municipios que le harán una suerte de contrapoder al gobernador electo cuando inicien los nuevos mandatos, el 10 de diciembre. Nada nuevo bajo el sol. Así fue como gestionaron los últimos gobiernos del MPN, a excepción del último de Omar Gutiérrez: pero antes era con la capital en manos de Horacio «Pechi» Quiroga, ahora bajo el mando de Mariano Gaido, potencial candidato para el 2027.

Figueroa tampoco se fue ayer con las manos vacías y logró arrebatarle otra intendencia al MPN con el triunfo de Claudio Larraza en Plaza Huincul. El partido provincial puso poco esmero en acompañar al intendente a quien, meses atrás, le habían festejado sacar «un conejo en la galera» por acordar con su vecino de Cutral Co hacer las elecciones de ambas ciudades en simultáneo.

Era enero. Todavía nadie pensaba que un reseteo en el sistema electoral y de poderes de la provincia fuera posible.