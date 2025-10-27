Análisis nacional: un liderazgo fortalecido que necesitará de aliados

El presidente mostró un perfil más conciliador en los últimos días.

El presidente Javier Milei saldrá sin dudas fortalecido de estas legislativas, a las que llegó muy apretado en los respaldos políticos y con una fuerte incertidumbre económica reflejada en una corrida cambiaria, que necesitó del auxilio de Estados Unidos para ser contenida. La incógnita que se abre ahora es si el presidente mantendrá el tono conciliador y las promesas de buscar alianzas políticas para realizar las reformas estructurales pendientes, ahora que los números lo favorecieron.

Una vez más los números de La Libertad Avanza sorprendieron a los encuestadores más optimistas: quienes le daban un triunfo, no apostaban a más de un 34/35% de los votos y un diferencia de 4 ó 5 puntos sobre el peronismo. El 40,7% no figuró en ningún análisis.

Fue en la provincia de Buenos Aires donde se dio el mayor batacazo: la mayoría esperaba un triunfo de Fuerza Patria por el mismo margen de diez puntos de las provinciales de septiembre, y anoche los libertarios derrotaron por estrecho margen a la fuerza del gobernador Axel Kicillof, en cuyo búnker reinó primero el silencio y luego las frases de ocasión que evidenciaron el desconcierto. ¿La baja de José Luis Espert y su sustitución por Diego Santilli (dirigente del PRO con fuerte arraigo en el interior provincial) terminó beneficiando al Gobierno?

El resultado sorprende si se analizan los sentimientos con que la mayoría de los argentinos fueron a votar: cansancio, frustración, apatía o incertidumbre. La mayoría de ellos induce a la desmovilización, y eso parece reflejarse en la baja participación: apenas un 67,8% del padrón electoral asistiendo a votar, el índice más bajo desde el retorno a la democracia.

El gran mérito del presidente, que se puso literalmente la campaña al hombro, es haber revitalizado la polarización kirchnerismo/antikirchnerismo y sortear las “terceras vías” y los provincialismos, que no lograron el desempeño pronosticado.

En la victoria del presidente fue clave el rol de quienes la consultora Isonomía denominó los “siperistas” (si, pero…) : un electorado que comparte el rumbo general de gobierno, pero tiene objeciones en valores, el tono del discurso o la velocidad de las reformar que el libertario pretende implementar. Valoran la baja de la inflación pero sienten el impacto del ajuste y esperan prontas mejoras en sus ingresos y el empleo. Este grupo decidió extenderle el crédito al gobierno y ratificó que su «cauto optimismo» se combina con un arraigado temor y rechazo a un regreso del kirchnerismo.

El discurso del presidente fue anoche conciliador, en consonancia con sus últimas intervenciones. Habrá que ver si logra superar errores que lo desgastaron: desconexión de problemas cotidianos de la gente, problemas de gestión, sospechas de corrupción, pérdida de energía en disputas internas y competencia a menudo despiadada con posibles aliados.

Los números indican que ganó terreno en el Congreso, pero debe construir mayorías sólidas que le garanticen gobernabilidad. Su desafío es generar alianzas que le permitan recuperar la iniciativa y gobernar en un escenario que todavía presenta una alta dosis de volatilidad y afronta la necesidad de reformas estructurales en la economía y otras áreas claves para el futuro del país.